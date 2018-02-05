Solo: A Star Wars Story'den Kısa Bir Video Yayınlandı

Star Wars hayranları tarafından dört gözle beklenen ve çok sevilen karakterlerden Han Solo’nun, daha önce çekilen Star Wars filmlerinde görmediğimiz hikayelerini anlatacak olan Solo: A Star Wars Story filminden ilk video geldi.

Bugüne kadar çektiği Star Wars filmleriyle bilimkurgu sineması sevenlerin gönlüne taht kuran LucasArt, birkaç yıl önce Disney’e satılmıştı. Star Wars’un yayın haklarını satın alan Disney ise bambaşka bir yayın politikasına geçmiş, ana hikayeyi anlatan Star Wars filmlerinin yanı sıra yan hikayeler anlatan daha küçük bütçeli filmler de çıkarmaya başlamıştı. Keza 2016 yılında yayınlanan Rogue One: a Star Wars Story, bu filmlerin ilk örneği olarak izleyiciyle buluşmuş ve büyük beğeni kazanmıştı.

Star Wars VIII – The Last Jedi filminden sonra ara film olarak Han Solo’yu anlatan bir yapım göreceğimizi daha önce açıklayan Disney, bugün itibarıyla Solo: A Star Wars Story’e dair ilk tanıtım videosunu yayınladı. Yarın gösterilecek olan uzun trailer’ın küçük bir önizlemesini teşkil eden 45 saniyelik bu videoyu ise hemen aşağıdan izlemeniz mümkün.