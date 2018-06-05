Solo: A Star Wars Story, Zarar Eden İlk Star Wars Filmi Olabilir

Beyaz perdedeki ikinci haftasını dolduran Solo: A Star Wars Story beklentilerin bir hayli altında kaldı. Disney’in büyük umutlarla sunduğu film, kötü gidişine dur diyemediği takdirde zarar eden ilk Star Wars filmi olacak.

Star Wars evreninin son filmi olan ve 40 yıllık serüvenin en ünlü karakterlerinden Han Solu’nun hayatını anlatan Solo: A Star Wars Story, gişe rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı.

Oldukça sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip olan yeni Star Wars spin-off'unda, başarılı aktör Alden Ehrenreich (Han Solo), Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke (Qi'Ra), Emmy Ödüllü ve Oscar adayı Woody Harrelson (Tobias Beckett) ve Westworld'deki performansıyla hayran bırakan Thandie Newton (Val) gibi isimler yer alıyor.

Ron Howard’ın yönettiği film, görkemli oyuncu kadrosuna rağmen Kuzey Amerika’da yalnızca 29,3 milyon dolar hasılat yaptı. Açılış haftasından bu yana yüzde 65 gibi büyük bir düşüşle yoluna devam eden film, bugüne kadar sadece 115.3 milyon dolar kazandı.

Solo: A Star Wars Story, kötü gidişini sürdürdüğü takdirde Star Wars tarihinde para batıran ilk yapım olacak. İkonik seride en yüksek hasılat rekoru 2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens filmine ait.

250 milyon dolar bütçe ile çekilen filmin bu denli az izlenmesinin nedenlerinden biri olarak, "Avengers: Infinity War” ve “Deadpool 2” ile aynı zamanda vizyona girmesi gösteriliyor.

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Solo: A Star Wars Story Fragmanı: