Solucan Deliği Teorisi Gerçekleşebilir: Işınlanma İçin Umut Doğdu!

Uzay-zamanda bir yerden başka bir yere ışınlanmamızı sağlayan kestirme yollar olarak bilinen solucan deliği teorisi, son dönemlerde büyük bir talep görmeye başladı. Özellikle de ışınlanma gibi etkiler oluşturabilecek olan bu yeni teknik son zamanların gözdesi konumunda. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Fizikçilerden oluşan bir grup bilim insanı, yıllardır sırrı çözülemeyen bu bilim kurgu temelini hayata geçirmek için çok büyük çalışmalar yürütüyor. İnsanların içerisinden geçebileceği kadar büyük ve bükülmeyecek kadar sağlam solucan delikleri yaratmak aslında sanılandan daha kolay fakat çok çaba gerektiriyor. En azından artık imkansız olmadığını biliyoruz.

Solucan deliği teorisi yakında gerçek hayata taşınabilir

Mükemmel bir kuantum fiziği ile gerçekleşebilecek olan solucan deliği teorisi, bilim insanlarının da yoğun araştırma yaptığı konular içerisinde yer alıyor. Şu andaki yeteneklerimizin çok daha ötesinde bir teknoloji gerektirecek olması ise önemli bir dezavantaj.

Solucan delikleri ile ilgili çok farklı iddialar olduğunu söylemek mümkün. Bugüne kadar ortaya konan mevcut modellerde solucan delikleri; çok küçük, oldukça kararsız ve kısa ömürlü bir şekilde tasarlanmıştı. Bu deliklerin içerisinde seyahat etmek, gerçekte ilk etapta gideceğiniz yere gitmekten biraz daha çok zaman alabilecek potansiyele sahipti.

Bilim insanları; 5 boyutlu çarpık geometri teorisine başvurdu ve bu teorik sistem sayesinde sabit, insan boyutunda solucan delikleri ortaya kondu. Böylece aslında ışınlanma ve zamanda yolculuk gibi konuların imkansız olmadığı görüldü. Sizce ışınlanma ve zamanda yolculuk mümkün mü? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.