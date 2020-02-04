Someday You'll Return'ün Çıkış Tarihi Duyuruldu

Someday You'll Return ile ne zaman buluşacağımız belli oldu. CBE Software tarafından geliştirilmekte olan oyun, 14 Nisan 2020 tarihinde bizlerle olacak.

Someday You'll Return, Reboot Develop 2018 sırasında duyurulmuştu. Silent Hill, Outlast 2, The Vanishing of Ethan Carter ve Resident Evil 7: Biohazard oyunlarından esinlenilerek geliştirilen oyun için geliştiriciler Moravya (Çek Cumhuriyeti) dolaylarında geçen Silent Hill tanımlamasında bulunuyorlar.

Hikaye Daniel ve kızı Stela etrafında dönüyor. Geçmişte birçok kez evden kaçan Stela bunu bir kez daha yapıyor ama bu defa, Daniel onu GPS ile takibe alıyor. Kızının kaçtığı yer ise çocukluğunun büyük bir bölümünün geçtiği ve yaşadığı korkunç bir hadiseden dolayı asla geri dönmemeye yemin ettiği bir yer.

Babalık duygusunun, korkuların, yalanların ve geçmişi kabul etmemenin karışımından oluşacak hikaye boyunca garip başka karakterler ile karşılaşacak ve kızınızın evden sürekli kaçmasının arkasındaki nedeni öğrenmeye çalışacaksınız. Bu çözümleme esnasında da tehditkar güçler ve kabuslar da peşinizi bırakmayacak. Someday You'll Return korku öğeleri barındıracak ama bu korkunun kaynağı her daim canavarlar olmayacak.

Oynanış sistemine bağlı olarak etrafta bulduğunuz işe yarar eşyalar ile duruma göre üretim veya tamirat yapabileceksiniz. Olası bir durumda yaralandığınızda ise kendinizi iyileştirmek için etraftan çiçekleri veya mantarları toparlayarak ilacınızı yapmanız gerekecek. Oyundaki en büyük yardımcılarınızdan bir tanesi de akıllı telefonunuz olacak. GPS özelliğini kullanacak, arama veya kısa mesajlaşma yollarını kullanarak iletişim kurabilecek ve hatta fener olarak kullanabileceksiniz. Son olarak, eylemlerinizin oyunun finalini değiştirebilecek sonuçları olacak.

PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen Someday You'll Return için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.