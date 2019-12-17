Son 10 Yılın En Popüler Uygulamaları Belli Oldu

Uygulamaların popülerliğine dair çeşitli verilen sunan App Annie, yayınladığı son rapor ile son 10 yılın en popüler uygulamalarını gün yüzüne çıkardı. App Store ve Google Play üzerindeki verileri baz alan şirket, ilginç bilgiler paylaştı.

App Annie yayınladığı raporda Android için Ocak 2012’den sonraki verilerin ellerinde olduğunu, iOS için ise daha eski verilere sahip olduklarını söyledi. Ayrıca şirket, 2019 yılının da Ocak ve Kasım ayları arasındaki indirme verilerinin dahil edilmesiyle listeyi oluşturduklarını aktardı. Yani son 10 yılın en iyi uygulamaları listesinde, Ocak 2012’den önceki Android indirmeleri ile Kasım ayından sonra yapılan indirmelere yer verilmedi.

App Annie, son 10 yılın en popüler uygulamaları listesinde dikkat çeken ilk detay Facebook’un zirveyi ele geçirmesiydi. Facebook listenin en üst sırasında yer alırken, onu diğer Facebook uygulamaları Messenger, WhatsApp ve Instagram izledi. Listenin tamamı ise hemen aşağıdaki gibi oldu. Uygulamaları denemek için ise listedeki uygulamaların isimlerine tıklayabilirsiniz.

Son 10 yılın en popüler uygulamaları