Son 20 Yılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu
BBC Culture öncülüğünde derlenen yeni liste ile birlikte son 20 yılın en iyi 100 dizisi belli oldu. Peki listede hangi diziler yer alıyor?
BBC Culture öncülüğünde derlenen yeni liste ile birlikte son 20 yılın en iyi 100 dizisi belli oldu. 43 farklı ülkeden 200'ün üzerinde televizyon uzmanının katılımı ile derlenen liste, 2000 yılından sonra çıkış yapan en iyi yüz diziyi bünyesinde barındırıyor. Peki listede hangi diziler yer alıyor?
Son Yıllarda Çıkış Yapmış En İyi Diziler
Liste son zamanlarda çıkan pek çok yapıma ev sahipliği yaptığı gibi; Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things, The Queen's Gambit, Sherlock ve How I Met Your Mother gibi popüler yapımları da bünyesinde barındırıyor. Sizleri daha fazla tutmadan listeye geçiş yapalım!
Son 20 Yılın En İyi 100 Dizisi Listesi
- The Wire
- Mad Men
- Breaking Bad
- Fleabag
- Game of Thrones
- I May Destroy You
- The Leftovers
- The Americans
- The Office (UK)
- Succession
- BoJack Horseman
- Six Feet Under
- Twin Peaks: The Return
- Atlanta
- Chernobyl
- The Crown
- 30 Rock
- Deadwood
- Lost
- The Thick of It
- Curb Your Enthusiasm
- Black Mirror
- Better Call Saul
- Veep
- Sherlock
- Watchmen
- Line of Duty
- Friday Night Lights
- Parks and Recreation
- Girls
- True Detective
- Arrested Development
- The Good Wife
- The Bridge
- Fargo
- Downton Abbey
- Band of Brothers
- The Handmaid's Tale
- The Office (US)
- Borgen
- Schitt's Creek
- Peep Show
- Money Heist
- Community
- The Good Fight
- Homeland
- Grey's Anatomy
- Inside No 9
- The Bureau
- Halt and Catch Fire
- Small Axe
- This is England 86, 88 and 90
- Call My Agent!
- Happy Valley
- The Shield
- The Big Bang Theory
- The Young Pope
- Dark
- The Underground Railroad
- House of Card
- Avatar: The Last Airbender
- The Good Place
- Pose
- Detectorists
- Orange is the New Black
- Mare of Easttown
- RuPaul's Drag Race
- Stranger Things
- 24
- Battlestar Galactica
- Enlightened
- Gilmore Girls
- Planet Earth
- Utopia
- Babylon Berlin
- Rick and Morty
- American Crime Story
- The Killing
- Mindhunter
- House MD
- OJ: Made in America
- Big Little Lies
- Insecure
- Normal People
- Narcos
- How I Met Your Mother
- The Comeback
- The OA
- Dexter
- It's Always Sunny in Philadelphia
- Westworld
- Show Me a Hero
- Treme
- Louie
- Luther
- Catastrophe
- Hannibal
- Crazy Ex-Girlfriend
- Steven Universe
- The Queen's Gambit
Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar
Dizi ve film tutkunları için hazırladığımız bu listede Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dizi ve film izleyebileceğiniz uygulamaları sıraladık.
Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listede yer alan yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve siz bir liste yapacak olsaydınız ilk ona hangi dizileri koyardınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
YORUMLAR