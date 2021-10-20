Son 20 Yılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu

BBC Culture öncülüğünde derlenen yeni liste ile birlikte son 20 yılın en iyi 100 dizisi belli oldu. Peki listede hangi diziler yer alıyor?

Son 20 Yılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu
Berk Demirci
Berk Demirci -

BBC Culture öncülüğünde derlenen yeni liste ile birlikte son 20 yılın en iyi 100 dizisi belli oldu. 43 farklı ülkeden 200'ün üzerinde televizyon uzmanının katılımı ile derlenen liste, 2000 yılından sonra çıkış yapan en iyi yüz diziyi bünyesinde barındırıyor. Peki listede hangi diziler yer alıyor?

Son Yıllarda Çıkış Yapmış En İyi Diziler

Liste son zamanlarda çıkan pek çok yapıma ev sahipliği yaptığı gibi; Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things, The Queen's Gambit, Sherlock ve How I Met Your Mother gibi popüler yapımları da bünyesinde barındırıyor. Sizleri daha fazla tutmadan listeye geçiş yapalım!

Son Yıllarda Çıkış Yapmış En İyi Diziler

Son 20 Yılın En İyi 100 Dizisi Listesi

  1. The Wire
  2. Mad Men
  3. Breaking Bad
  4. Fleabag
  5. Game of Thrones
  6. I May Destroy You
  7. The Leftovers
  8. The Americans
  9. The Office (UK)
  10. Succession
  11. BoJack Horseman
  12. Six Feet Under
  13. Twin Peaks: The Return
  14. Atlanta
  15. Chernobyl
  16. The Crown
  17. 30 Rock
  18. Deadwood
  19. Lost
  20. The Thick of It
  21. Curb Your Enthusiasm
  22. Black Mirror
  23. Better Call Saul
  24. Veep
  25. Sherlock
  26. Watchmen
  27. Line of Duty
  28. Friday Night Lights
  29. Parks and Recreation
  30. Girls
  31. True Detective
  32. Arrested Development
  33. The Good Wife
  34. The Bridge
  35. Fargo
  36. Downton Abbey
  37. Band of Brothers
  38. The Handmaid's Tale
  39. The Office (US)
  40. Borgen
  41. Schitt's Creek
  42. Peep Show
  43. Money Heist
  44. Community
  45. The Good Fight
  46. Homeland
  47. Grey's Anatomy
  48. Inside No 9
  49. The Bureau
  50. Halt and Catch Fire
  51. Small Axe
  52. This is England 86, 88 and 90
  53. Call My Agent!
  54. Happy Valley
  55. The Shield
  56. The Big Bang Theory
  57. The Young Pope
  58. Dark
  59. The Underground Railroad
  60. House of Card
  61. Avatar: The Last Airbender
  62. The Good Place
  63. Pose
  64. Detectorists
  65. Orange is the New Black
  66. Mare of Easttown
  67. RuPaul's Drag Race
  68. Stranger Things
  69. 24
  70. Battlestar Galactica
  71. Enlightened
  72. Gilmore Girls
  73. Planet Earth
  74. Utopia
  75. Babylon Berlin
  76. Rick and Morty
  77. American Crime Story
  78. The Killing
  79. Mindhunter
  80. House MD
  81. OJ: Made in America
  82. Big Little Lies
  83. Insecure
  84. Normal People
  85. Narcos
  86. How I Met Your Mother
  87. The Comeback
  88. The OA
  89. Dexter
  90. It's Always Sunny in Philadelphia
  91. Westworld
  92. Show Me a Hero
  93. Treme
  94. Louie
  95. Luther
  96. Catastrophe
  97. Hannibal
  98. Crazy Ex-Girlfriend
  99. Steven Universe
  100. The Queen's Gambit

Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar
MOBİL

Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar

Dizi ve film tutkunları için hazırladığımız bu listede Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dizi ve film izleyebileceğiniz uygulamaları sıraladık.

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listede yer alan yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve siz bir liste yapacak olsaydınız ilk ona hangi dizileri koyardınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.

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