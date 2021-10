Son 20 Yılın En İyi 100 Dizisi Belli Oldu

BBC Culture öncülüğünde derlenen yeni liste ile birlikte son 20 yılın en iyi 100 dizisi belli oldu. 43 farklı ülkeden 200'ün üzerinde televizyon uzmanının katılımı ile derlenen liste, 2000 yılından sonra çıkış yapan en iyi yüz diziyi bünyesinde barındırıyor. Peki listede hangi diziler yer alıyor?

Son Yıllarda Çıkış Yapmış En İyi Diziler

Liste son zamanlarda çıkan pek çok yapıma ev sahipliği yaptığı gibi; Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things, The Queen's Gambit, Sherlock ve How I Met Your Mother gibi popüler yapımları da bünyesinde barındırıyor. Sizleri daha fazla tutmadan listeye geçiş yapalım!

Son 20 Yılın En İyi 100 Dizisi Listesi

The Wire Mad Men Breaking Bad Fleabag Game of Thrones I May Destroy You The Leftovers The Americans The Office (UK) Succession BoJack Horseman Six Feet Under Twin Peaks: The Return Atlanta Chernobyl The Crown 30 Rock Deadwood Lost The Thick of It Curb Your Enthusiasm Black Mirror Better Call Saul Veep Sherlock Watchmen Line of Duty Friday Night Lights Parks and Recreation Girls True Detective Arrested Development The Good Wife The Bridge Fargo Downton Abbey Band of Brothers The Handmaid's Tale The Office (US) Borgen Schitt's Creek Peep Show Money Heist Community The Good Fight Homeland Grey's Anatomy Inside No 9 The Bureau Halt and Catch Fire Small Axe This is England 86, 88 and 90 Call My Agent! Happy Valley The Shield The Big Bang Theory The Young Pope Dark The Underground Railroad House of Card Avatar: The Last Airbender The Good Place Pose Detectorists Orange is the New Black Mare of Easttown RuPaul's Drag Race Stranger Things 24 Battlestar Galactica Enlightened Gilmore Girls Planet Earth Utopia Babylon Berlin Rick and Morty American Crime Story The Killing Mindhunter House MD OJ: Made in America Big Little Lies Insecure Normal People Narcos How I Met Your Mother The Comeback The OA Dexter It's Always Sunny in Philadelphia Westworld Show Me a Hero Treme Louie Luther Catastrophe Hannibal Crazy Ex-Girlfriend Steven Universe The Queen's Gambit

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listede yer alan yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve siz bir liste yapacak olsaydınız ilk ona hangi dizileri koyardınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.