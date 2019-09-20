Son 50 Yılda Yaklaşık 3 Milyar Kuş Yok Oldu

Son 50 yıl içerisinde Amerika ve Kanada’daki kuşların neredeyse %29’u yok oldu. Science dergisinin yaptığı araştırmaya göre 1970’lerden günümüze kuş nüfusunun yaklaşık 3 milyarı ortadan kayboldu. Araştırmayı yapan isimlerden biri olan Ken Rosenberg’in açıklamalarına göre kuş türlerini tehdit eden bu azalmanın devam etmesi bekleniyor. Rosenberg, daha önce bazı türlerde kayıplar yaşansa da ilk defa bu kadar yaygın ve bütün türlerde yaşanan bir kayıp gördüklerini belirtti.

Üstelik yapılan araştırma gösteriyor ki serçe ve saka gibi sık görmeye alışık olduğumuz kuşların sayısında bile önemli ölçüde azalmalar var. Araştırma bu kayıpların nedenini araştırmaya yönelik olmasa da iklim değişiklikleri, doğal yaşam alanlarının kaybolması, kontrolsüz yapılan hasatlar ve insanların neden olduğu diğer etkenlerin dünya çapında hayvan türlerinde azalmaya neden olduğu düşünülüyor.

ABD ve Kanada’da ölçülen kayıplar aslında bunun bütün dünya genelinde olduğunu gösteriyor. Araştırmanın ortaya koyduğuna göre; kuş türleri sadece belli bölgelerde değil dünyanın her yerinde azalıyor. Ancak bazı kuş türlerinde kayıplar olmasına rağmen yırtıcı kuşlar ve su kuşlarının sayısında ise artış olduğu görülüyor. Bu da hükümetlerin tehdit altındaki kuşlar için uyguladığı koruyucu politikalar sebebiyle olabilir.

Araştırmacıların kurmuş olduğu sitede çalışmaya dair diğer bilgileri bulabileceğiniz gibi kuş kayıplarını önlemek için neler yapılabileceği gibi şeylere göz atabilirsiniz. Bunlar arasında kedilerin evde tutulması, pestisit kullanımından kaçınma, daha az plastik kullanımı ve daha çok yerel bitki yetiştirme gibi öneriler yer alıyor. Siz de kuş kayıplarına dair bir şeyler yapmak istiyorsanız sitedeki önerilere göz atabilir ve ekosisteme katkıda bulunabilirsiniz.