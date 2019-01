Son 65 Yılda Şarkı Sözlerindeki İnanılmaz Değişim

Amerika Birleşik Devletleri’nde, son 65 yıl içerisinde yayınlanmış bütün pop şarkılar incelendi ve ortaya ilginç istatistikler çıktı. Bilim insanları, müziklerin yıllar içerisinde daha agrasif sözler içermeye başladıklarını tespit ettiler.

Michigan Lawrence Teknoloji Üniversitesinde görevli bir profesör ve lisans öğrencisi, Billboard’un 1951 ila 2016 yıllar arasında yayınladığı En İyi 100 listesine giren 6,000’den fazla şarkının sözlerini ele alan bir çalışma yaptılar. Şarkılarda geçen duygularla ilgili kelimeleri ve kelime öbeklerini ele alan Profesör Lior Shamir ve Kathleen Napier, oldukça ilginç verilere ulaştılar.

Makalede üzütünün hakim olduğu şarkılara Bonnie Tyler’ın Total Eclipse of the Heart şarkısında geçen “Şu an arkanı dön, biraz yalnız kalabileyim ve asla önünü dönme” dizeleri örnek gösterilirken, tüm bu dizeleri ve kelimeleri “Pearson korelasyon katsayıları” gibi tekniklerle ele alan ikili, yıllar içerisinde şarkı sözlerindeki duygu değişimlerini tam olarak tespit ettiler.

Journal of Popular Music Studies isimli akademik dergide yayınlanan makalenin sonuç bölümündeyse 1951’den 2016 yılına kadar geçen sürede popüler şarkıların sözlerinin öfke, iğrenme, korku, üzüntü, kararsızlık ve vicdansızlık konularının daha fazla işlenmeye başlandığı tespitine yer verildi. 1980’li yılların ortasında yazılan şarkılarda korku duygusunun daha ağır bastığını söyleyen bilim insanları, 80’li yıllardan sonraysa korku ağırlı kelimelerin yavaşça ortadan kalkmaya başladığını aktardılar. Bu dönemde Soğuk Savaş’ın bitmesi ve Berlin Duvarı’nın yıkılması gibi süreçlerin şarkı sözlerine etki ettikleri dipnot olarak düşüldü.

En çok kızgınlık duygusu içeren kelimelerin kullanıldığı şarkılar ise 1980 yılında yayınlanan Pink Floyd - Another Brick in the Wall, 1985’te yayınlanan Tina Turner - Better Be Good To Me ve 2006’da yayınlanan Ne-Yo’dan When You’re Mad olarak belirlendi.