Mavi Tik Politikaları Değişti: Son 90 Günde Açılan Hesaplar Mavi Tik Alamayacak!

Twitter Blue'nun hakkında sayfasında yapılan bir güncellemeye göre Twitter, Twitter Blue hizmeti tekrar kullanıma sunulduğunda (muhtemelen 29 Kasım'da) abonelik hizmetine yalnızca son 90 günden önce açılmış hesapların kaydolmasına izin verecek.

Bu, yeni bir hesap oluşturup anında mavi tik alamayacağınız anlamına geliyor. Twitter Blue aboneliği mavi tik hizmeti vermeye başlamasından bu yana pek çok mavi tikli hesaplarla ünlülerin adına hesaplar açıldı. Bununla da kalmadı, şirketler adına açılan hesaplarla şirketlere milyonlarca dolar zarar verildi.

Mavi Tik Politikaları Katılaşıyor

Twitter'ın bu tarz kötüye kullanımları hafifletmeye çalışmak için yeni politikalar deneyeceği aşikârdı. Keza Elon Musk, doğrulanmış adınızı değiştirmenin, Twitter yeni adınızın hizmet şartlarını ihlal etmediğini onaylayana kadar mavi tikinizi kaybetmenize neden olacağını söylemişti. Musk ayrıca, bir parodi hesap oluşturmak istiyorsanız, bunun bir parodi hesap olduğunu belirtmeniz gerektiğini de söylemişti.

Twitter Blue hizmetiyle Elon Musk'ı ve Twitter'ı nasıl bir gelecek bekliyor bilinmez ancak kötü niyetli kişiler sistemi suistimal etmek için hâlâ çabalıyor. Öyle ki Elon Musk, geçtiğimiz günlerde binlerce sahte hesabı askıya aldıklarını açıklamıştı.

Peki siz Twitter Blue hizmetine mavi tikin dâhil olması ve yürütülen politika hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.