Son Çeyrekte Pozitif Büyüme Kaydeden Tek Telefon Üreticisi Açıklandı

IDC ve Omdia gibi veri takip şirketlerinden çıkan raporlar, Dünya çapında en çok zararı Çinli telefon üreticilerinin çektiğini gösteriyor. Omdia'ya göre Xiaomi, Oppo grubu, Vivo, Transsion ve Realme, son çeyrekte çift haneli düşüşler gördü. Araştırma firması, bunun küresel sevkiyatlardaki genel düşüşün önde gelen nedeni olduğunu bildiriyor.

IDC, Çinli satıcıların en büyük darbeyi alırken, Samsung ve Apple dâhil olmak üzere diğer tüm akıllı telefon firmalarının süreçten etkilendiğini söylüyor. Bununla birlikte iPhone üreticisi, %1.6'lık küçük bir artış olsa bile, bu çeyrekte pozitif büyüme sağlayan tek marka oldu.

Apple Son Çeyrekte %1.6'lık Büyüme Kaydetti

Kıdemli Araştırma Uzmanı Jusy Hong, "Apple, üçüncü çeyrekte daha geniş pazardan daha iyi performans gösterdi çünkü tüketicileri tipik olarak sadık ve yüksek gelirli müşteriler ve bu nedenle mevcut yaşam maliyeti krizinden orta sınıf markalara göre daha az etkileniyorlar." dedi.

Artan benzin fiyatlarına, enflasyona ve düşük harcanabilir gelire rağmen Apple'ın iPhone'ları daha dayanıklı görünüyor. Ayrıca Apple'ın yeni iPhone'ların, örneğin iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesi nedeniyle her yıl üçüncü çeyrekte bir artış gördüğünü de belirtmekte fayda var.

Pazar konumlandırma söz konusu olduğunda, küresel akıllı telefon OEM sıralamasında pek bir şey değişmedi. Samsung %21,2 pay ile ilk sırada yer alırken, Apple %17,2 pay ile ikinci, Xiaomi ise %13,4 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Vivo ve OPPO, her biri %8,6'lık bir payla çeyreği dördüncü sırada bitirdi.