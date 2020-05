Son Dakika! "Okullar Ne Zaman Açılacak?" Açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatılacak mı? Telafi eğitim yapılacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak? Koronavirüs nedeniyle sürdürülen uzaktan eğitim sürecinde merak edilen sorular. Ama en çok okullar ne zaman açılacak? sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Okullar ne zaman açılacak? sorusunu soran velilere yanıtı sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Türkiye’de koronavirüs salgının yayılmasının ardından okullar bir haftalığına tatil edilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı, bu zorlu dönemde alınan kararları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak bilgilendiriyor. Bu dönemde Ziya Selçuk’a en çok yöneltilen soruların başında “Okullar ne zaman açılacak?” geliyor.

Mili Eğitim Bakanı, 13 Mayıs tarihli açıklamasında “Mili Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için, hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulaam şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.” ifadelerini kullandı. Ziya Selçuk, bir TV programında vaka sayısının az olduğu illerde okulların erken açılabileceğini söylemişti.

Uzaktan Eğitim Uzatılacak Mı?

Ziya Selçuk, uzak eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirterek, “Tüm velilerimizden ve öğrencilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 tarihi itibariyle okulların kapanmasıyla bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik. Uzaktan eğitimdeki temel amacımız çocukların okuldan, dersten soğumamaları, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas olduğumuz konudur. Bununla ilgili hassasiyetle çalışmalara devam ediyoruz.” dedi.

Telafi Eğitim Yapılacak Mı?

Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin Temmuz ve Ağustos aylarında olmayacağını söyledi. Ama Mayıs ve Haziran üzerinde, Eylül ve Ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz Mayıs, Haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, Mayıs ve Haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

Sınıf Geçme Nasıl Olacak?

Bakan, bu soruya yönelik şu açıklamada bulundu: “Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Notları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, zayıf not var ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.”