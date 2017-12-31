Son Dakika! WhatsApp Çöktü Mü?

Son dönemde yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen WhatsApp'a son birkaç saattir bazı bölgelerdeki kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Sorunun yaşandığı bölgelerin arasında Türkiye de yer alıyorken WhatsApp'a giren kullanıcılar, uygulamada "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Son birkaç saattir sosyal medyada hızla yayılan "WhatsApp Çöktü" iddiası şirket tarafından henüz doğrulanmamasına rağmen BTK tarafından doğrulandı. Avrupa'nın ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında erişim sağlayamayan WhatsApp, Web sürümünde de çökmüş durumda. Yani şu anda web veya mobil uygulama üzerinden WhatsApp'a erişmek mümkün değil.

Konu hakkında ilk açıklama BTK başkanı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Başkan Sayan Twitter'dan şu açıklamada bulundu: "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 yerli ve milli yazılımların yılı olacak."

USOM tarafından paylaşılan görselde Avrupa'daki sunucularda kesinti olduğu gözlemleniyor. Sunucularda oluşan bu kesinti dünyanın pek çok bölgesinde etkisini hissettiriyor. Ayrıca WhatsApp'ın ne zaman düzeleceği merak konusu olurken son zamanlarda sık sık çökmesinden dolayı kullanıcılar tarafından büyük eleştirilere maruz kaldığını belirtmek gerekiyor.