Son Just Cause 4 Genişletme Paketiyle Oyuna Hava Kaykayı Eklenecek

Square Enix ve Avalanche Studios ikilisinin Just Cause 4 açısından yüzleri gülmese de baştan söz verildiği üzere indirilebilir içerikler yayınlanmaya devam ediliyor. Dare Devils of Destruction ve Los Demonios sonrasında sıra geldi Danger Rising içeriğine. Eğer Gold sürüm sahibiyseniz bu içeriği 22 Ağustos 2019 tarihinde indirebileceksiniz. Öteki türlü 29 Ağustos tarihini beklemeniz gerekecek.

Önceki iki içerik gibi Danger Rising de kendisine özgü bir hikaye ile gelecek. Serinin önceki oyunlarından tanıdığımız Agency yeni içerikle geri dönecek. Ancak bu defa gelişmiş teknoloji ve son derece iyi eğitilmiş ajanları ile. Planları Rico Rodriguez ağabeyimizi ortadak kaldırmak. Bu planlarından haberdar olan Rico Rodriguez ise planlarıyla birlikte kuruluşu ortadan kaldırmaya çalışacak. Solis şehrinde karşımıza çıkacak olan bir denizaltında başlayacak olan içerikte Tom Sheldon da yanımızda bize destek olacak.

Yeni içerik ile sekiz yeni görev, Sequoia 370 Mag-Slug, Stormalong Em Zero ve Yellowstone Auto Sniper Rifle monte edilmiş Drone dahil olmak üzere yeni silahlar, yeni araçlar ve en önemlisi de Danger Rising ile Just Cause 4 oyununa hava kaykayı gelecek. Bu sayede hemen halihazırdaki seyahat seçeneklerinize bir yenisi eklenecek. Hemen her yerde giderek bir noktadan başka bir noktaya eğlenceli bir şekilde seyahat edebilmeniz mümkün olacak. Ayrıca yeni yıkım araçları ile ortalığı daha farklı şekilde tarumar edebileceksiniz de.

Danger Rising içeriği için hazırlanmış ve aşina olduğumuz kaosun hakim olduğu fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!