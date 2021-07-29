Son Ses Müzik Dinleyen Kediye Polis Baskını!

İspanya'da saatler süren yüksek sesli müziğin gece saatlerinde de devam etmesinden sonra gürültü nedeni ile şikayete konuk olan eve polis baskını yapıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, tek başına son ses müzik dinleyen bir kedi ile karşılaştı.

Son Ses Müzik Dinleyen Kedi Apartmanı Rahatsız Etti

Söz konusu olay 25 Temmuz tarihinin ilk saatlerinde gerçekleşti: Lugo kentindeki Ronda das Fontiñas isimli apartmanda yaşayan bina sakinleri, gecenin geç saatlerinde yüksek sesli müzikten rahatsız oldu ve olayın çözüme kavuşması için polisten yardım istedi.

Şikayete konuk olan daireye giden polis memurları, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikten sonra ev sahipleri ile iletişime geçti. Yosi ve Gonzalo isimli ev sahiplerine ulaşmayı başaran yetkililer, iki kişinin de şehir dışında bulunduğunu öğrendi. Ev sahipleri, polis ile yaptıkları görüşme sırasında kedilerinin evde olduğunu ve müzik setini açmaktan ve düğmeleri ile oynamaktan keyif aldığını belirtti.

Kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulan olayın ardından ev sahipleri eve dönüş yaptı. Komşularına verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dileyen Yosi ve Gonzalo, bundan sonra dışarı çıkarken müzik aletlerinin fişlerini çekmeyi ihmal etmeyeceklerine dair söz verdi.

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