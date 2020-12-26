Son WhatsApp Güncellemesi ile Gelecek Özellikler Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs dünyaya yayıldıktan sonra daha fazla kullanılmaya başlanan WhatsApp Messenger’ın alacağı son güncelleme ile kullanıcılara sunulacak özelliklerden bazıları belli oldu. Son WhatsApp güncellemesi ile gelecek özelliklerin internet kullanıcılarının eskisinden daha iyi bir şekilde iletişim halinde kalmasına yardımcı olması bekleniyor.

Son WhatsApp Güncellemesi ile Hangi Özellikler Gelecek?

Kullanıma sunulmasının üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra Facebook tarafından satın alınan WhatsApp Messenger bugün hemen hemen herkesin günlük olarak kullandığı uygulamalar arasında yer alıyor. Facebook’un sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulamasını özellikle COVID-19’un etkisini hala hissetmeye devam ettiğimiz bugünlerde sık sık kullanıyorsanız uygulamanın yeni ve heyecan verici özelliklerini büyük bir olasılıkla beğeneceksiniz.

30 Ekim 2020’de paylaşılan bilgilere göre 2 milyar aktif kullanıcısı olan uygulama, kısa bir süre önce görüntülü ve sesli arama özelliğini masaüstü kullanıcılarının deneyimine sunmak için test sürecini başlatmıştı.

Masaüstü sürümünde başlatılan test sürecinden kısa bir süre sonra paylaşılan bilgilere göre uygulamanın bir sonraki güncelleme ile alacağı özelliklerden birincisi video ve fotoğrafları yapıştırmak olacak. Bu özellik şu anda bazı WhatsApp beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Teknoloji uzmanları, şirketin kısa süre içinde diğer tüm kullanıcıların deneyimine sunacağını düşünüyor.

İnternet kullanıcılarının kişisel verilerini güvende tutmak için iki aşamalı bir doğrulama yöntemi kullanan uygulama birtakım değişikliğe gitti. Bu, uygulamanın yakın bir zamanda gelecek güncelleme ile kaçırabileceğiniz grup sohbetlerine daha sonra katılmanızı sağlamak için çalışmalara başladığı anlamına geliyor.

Daha önce başlatılmış bir grup sohbetine bu nedenle katılamadıysanız ve sohbette konuşulanları kaçırdığınız için üzüldüyseniz bunun yeni güncelleme sayesinde bir daha tekrarlanmayacağından emin olabilirsiniz. Bu özellik daha çok Instagram’ın görüntülü arama özelliği gibi olacak. Facebook tarafından satın alınan başka bir hizmet olan Instagram’da başlatılan görüntülü grup sohbetlerine de daha sonradan katılım sağlanabiliyor.

Bu güncelleme Ekim 2020 tarihinde Android kullanıcıları için test edilirken şu an iOS kullanıcıları için test ediliyor. Bu güncelleme gerçekten de kullanıcıların beklediği bir güncellemeydi çünkü anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarının büyük bir kısmı başlatılan görüntülü veya sesli grup sohbetlerini kaçırmaktan yana sürekli şikayetlerini dile getiriyordu.