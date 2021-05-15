Son Windows 10 Güncellemesi, Ses Sorununa Neden Oldu

Son Windows 10 güncellemesi ile ilgili geri bildirimde bulunan Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcıları, güncelleme sonrasında sesle ilgili bazı sorunlar yaşadığını bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan güncelleme, oyun performansını olumsuz olarak etkilemiş ve düzeltilmişti ancak son güncelleme, kullanıcıların sesle alakalı sorunlar yaşamasına yol açıyor.

Son Windows 10 Güncellemesi Bir Dizi Ses Sorunu Getirdi

Windows 10 kullanıcıları, son yayımlanan güncelleme sonrasında bazı kullanıcıların ses ile ilgili bazı hatalar yaşadığını bildirmeye başladı. Sesle alakalı sorunlar, Windows Latest'teki habere göre 11 Mayıs 2021 tarihinde Windows 20H2 sürümü ve 2004 sürümü için yayımlanan Windows 10 KB5003173 güncellemesinden sonra ortaya çıktı.

Ses kalitesini olumsuz etkileyen sorunlar görünüşe bakılırsa rastgele ortaya çıkıyor. Kullanıcılar özellikle video oyunlarını oynarken sesle alakalı bazı sorunlar yaşadı ancak Microsoft Edge gibi web tarayıcılarında oynatılan sesler bu sorundan etkilenmedi. Ortaya çıkan sorunların içerisinde sistemin varsayılan ses ayarını kullanırken bile normalden çok daha düşük ses kalitesi sunması, sesin aniden kesilmesi ve gürültü içermesi yer aldı.

Microsoft, yeni güncelleme ile meydana gelen sorunları kabul etti. Şirkete göre Windows 10'un en son yayımladığı güncelleme, bazı bilgisayarlarda gürültü gibi sorunların yaşanmasına neden olabiliyor. Sorundan etkilenen kullanıcıların gürültünün yanı sıra ses seviyesinde ani artış da meydana gelebiliyor.

Sorunun yaşandığı güncellemeler şunlar oldu: Windows 10 20H2 ve 2004 sürümlerine mart ayında gelen KB5000842, nisan ayında gelen KB5001330 ve mayısta gelen KB5003173.

Windows 10 Ses Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Son Windows 10 güncellemesi ile meydana gelen ses sorunlarını gidermek için Windows 10 güncellemelerini manuel olarak silebilirsiniz. Bunu yapmak için Windows Update'i açın ve güncelleştirme geçmişini görüntüleme seçeneğine tıklayın.

Önünüze gelen sayfada güncelleştirmeleri kaldırmayı seçin. Önünüze gelen sayfada aldığınız Windows güncellemeleri ardı ardına sıralanacaktır. Buradan ilgili güncellemenin üzerine tıklayıp silebilirsiniz.

Microsoft'un Windows 10'da meydana gelen sorunu çözüme kavuşturacak güncellemeyi ne zaman yayımlayacağı şimdilik bilinmese de destek sayfasında verilen yanıta göre geliştiriciler söz konusu sorunu çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sorun muhtemelen en kısa zamanda yayımlanacak güncellemeyle düzeltilecek.