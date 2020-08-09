Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Sonbaharda Koronavirüse Yakalanma Riski Artabilir

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, Sonbahar mevsiminde koronavirüs riski artabilir mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, COVID-19'a yakalanma riski ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Turan, Sonbaharda koronavirüse yakalanma riskinin artabileceğini açıkladı.

Sonbaharda Koronavirüse Yakalanma Riski Artacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan, “Eylül ve ekim aylarında mevsimsel değişiklik ile bizim klasik, alışkın olduğumuz etkenler devreye girecek. O etkenlere karşı tedavilerimiz elbette yapılacak ama bu corona virüsü ve grip 2 farklı grup hastalık olarak karşımıza çıkabilir. O nedenle mevsimsel değişikliği göz ardı etmemek lazım" dedi.

Doç. Dr. Turan, "Eylül, Ekim aylarındaki çekincelerimizin, endişelerimizin başında bu geliyor. Bir de burada kişilerin vücut direncindeki değişiklikler de önem arz ediyor. Çünkü sonbahar aylarında vücut direncimiz değişebilir ve yaz aylarındaki gibi olmaz. O yüzden de daha da bu hastalığa yakalanma riskimiz artar. Bu nedenle alınan önlemler eylül ve ekim aylarında şimdikinden daha önemli ve anlamlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: