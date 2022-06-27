Sonbaharda Yeni Bir COVID Dalgası Yolda: Biontech CEO'su Uyardı

Biontech'in kurucularından olan Uğur Şahin, özellikle COVID-19 için geliştirdikleri aşı ile tüm dünya tarafından tanınmış bir isim. Uğur Şahin geçtiğimiz gün COVID-19'un geleceği ile ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada en dikkat çeken ise sonbahar aylarında bizleri yeni bir dalganın vurabileceği yönünde.

Yaklaşık 3 senedir dünyayı esir alan COVID-19 salgını için ülkelerin önlemleri ve kısıtlamaları sürüyor. Son birkaç ayda giderek azalan vaka sayılarında en büyük etken aşılama olsa da her geçen gün gelen yeni COVID varyantı haberleri de insanları tedirgin ediyor. En son geçtiğimiz haftalarda İsveç'te koronavirüs varyantı olduğu düşünülen bir virüs ortaya çıkmıştı.

Sonbahar Aylarında Yeniden Maske Takmaya Başlayabiliriz

Hâlihazırda veriler üzerinden gelecekte virüsün dünyadaki durumunu yorumlayan pek çok veri şirketi mevcut. Elbette koronavirüsün bitmesinin kolay olmayacağı aşikâr ancak bu noktada Biontech CEO'su Uğur Şahin'in açıklamaları oldukça önem taşıyor. Uğur Şahin, sonbahar aylarına doğru yeni COVID-19 dalgasıyla karşılaşabileceğimizi ve yeniden maske takmaya başlayabileceğimizi belirtiyor.

Uğur Şahin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var."

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