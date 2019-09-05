Sonos İlk Kablosuz Hoparlörünü Tanıttı! İşte Özellikleri

Sonos, yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı. Gelin hep beraber Sonos Move'un teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Sonos Move Özellikleri

Şirketin hem iç hem de dış mekanda kullanıma uygun olarak üretilen kablosuz hoparlörü neredeyse 10 inç yüksekliğinde ve üç kilo ağırlığında. Sonos hoparlörün 10 saate kadar pil ömrünün olduğunu açıkladı.

Sonos Move, siz evdeyken şarj olabilmesini için şarj tabanı ile birlikte kutudan çıkmakta. Cihazda ayrıca USB Type-C girişi bulunmakta. Hoparlör Type-C portu üzerinden de şarj olabilmekte.

IP56 sertifikasına sahip olan Sonos Move, suya ve toza dayanıklı. Cihaz hem Wi-Fi hem de Bluetooth 4.2 desteği ile gelmekte. Hoparlör Google Asistan'ı ve Amazon Alexa'yı desteklemekte. Ancak sesli asistanlar Bluetooth üzerinden kullanılamıyor. Sesli Asistanlar, hoparlör sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunda kullanılabiliyor.

Cihaz Apple ürünlerinde iOS 11.4 ve sonraki sürümlerinde AirPlay 2 ile çalışmakta.

Sonos Move Fiyatı

24 Eylül'de yurtdışında satışa çıkacak olan hoparlör 400 dolarlık fiyat etiketine sahip. Hoparlörün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı gizliliğini koruyor.