Sons of the Forest Çıkış Tarihi Ertelendi (Video)

The Forest'ın devamı Sons of the Forest çıkış tarihi ertelendi. Geliştirici ekip tarafından alınan erteleme kararı, hayatta kalma korku oyununu bekleyen çok sayıda oyuncuyu oldukça üzdü. Peki, Sons of the Forest ne zaman çıkacak? Yapılan açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Endnight Games tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen The Forest, ilk olarak 2014 yılında popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden erken erişime açılmıştı. Oyuncular, hayatta kalma türündeki video oyununa yoğun ilgi göstermişti.

Geliştirici ekip, dört yıl boyunca oyunu geliştirmeye devam etti ve 2018 yılının nisan ayında oyunun tam sürümünü PlayStation 4 ve PC platformları için yayımlamıştı.

Sons of the Forest Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Endnight Games tarafından geliştirilmekte olan Sons of the Forest ile ilgili oyuncuları üzecek bir karar alındı. Hayatta kalma korku türündeki video oyununu piyasaya sürmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirten geliştirici ekip, bu nedenle oyunu erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

Geliştirici ekip, oyunun yeni çıkış tarihini bir video aracılığı ile duyurdu. IGN tarafından yayımlanan videoya göre Sons of the Forest 20 Mayıs 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Yayımlanan video, yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Öyle ki, oynanış videosunun görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 485 bini aştı. YouTube üzerinden yayımlanan 1 dakika 57 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Forest Konusu Nedir, Nasıl Bir Oyun?

The Forest’ta Eric LeBlanc ve oğlunun yer aldığı uçak bir adaya düşer. Gerçekleşen korkunç kazada yalnızca LeBlanc ve Timmy isimli oğlu hayatta kalır fakat adadaki yaratıklar Timmy’i kaçırır. LeBlanc’ı kontrol ettiğimiz oyunda hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de Timmy’i arıyoruz.

Gelişmiş craft sistemine sahip olan oyunda hayatta kalabilmek için yemek bulup pişirebiliyor, barınak inşa edebiliyor ve daha birçok aktivite yapabiliyoruz. Materyalleri nasıl craft edebileceğiniz ile ilgili bir rehber de bulunuyor.

Sons of the Forest çıkış tarihi erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.