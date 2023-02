Sons of the Forest Erken Erişime Açılıyor

Yıllardır milyonlarca oyuncunun birlikte eğlendiği sevilen hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunu olacak olan Sons of the Forest'ın çıkış tarihi netlik kazandı.

Sons of the Forest'ın bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak tarih yaklaştığı için ortada hâlâ net bir şey olmadığından erteleneceğini söyleniyordu ancak geliştiriciler, başlangıçta doğrudan 1.0'a geçmeyi planladıktan sonra bu kararlarından vazgeçerek oyunu erken erişim ile yayınlamaya karar verdiklerini duyurdular.

Sons of the Forest 23 Şubat'ta Erken Erişime Açılıyor

Sons of the Forest geliştiricilerinin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Sons of the Forest'ı geliştirmeye başladığımızdan bu yana uzun bir yolculuk oldu ve bugüne kadar yaptığımız en büyük ve en karmaşık oyun hâline geldi. Hâlâ eklemek istediğimiz çok şey var; eşyalar, yeni mekanikler, oynanış dengesi ve daha fazlası. Tekrar ertelemek istemedik, bunun yerine topluluğu bu projenin devam eden gelişimine dâhil etmeye ve 23 Şubat çıkış tarihimizi korumaya ancak bunun yerine erken erişimde yayınlamaya karar verdik."

Duyuruda da belirtildiği gibi erken erişim sürümü selefi için oldukça iyi sonuç vermişti. The Forest, 2014 yılında basit ama görsel olarak etkileyici bir şey olarak piyasaya sürülmüş ve aradan geçen sürede milyonlarca kopya sattıktan sonra 2018'de 1.0'a ulaşmıştı.

Peki sizin Sons of the Forest'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.