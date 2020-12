Sons of The Forest Fragmanı Yayımlandı

Hayatta kalma türündeki The Forest oyununun devamı niteliğinde olan Sons of The Forest’ın yeni fragmanı yayımlandı. Bir dakika yirmi dokuz saniye uzunluğundaki fragman, grafik, oynanış gibi konular hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Sons of The Forest fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Endnight Games tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen The Forest, ilk olarak 2014 yılında popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden erken erişime açılmıştı. Oyuncular, hayatta kalma türündeki video oyununa yoğun ilgi göstermişti. Geliştirici ekip, dört yıl boyunca oyunu geliştirmeye devam etti ve 2018 yılının nisan ayında oyunun tam sürümünü PlayStation 4 ve PC platformları için yayımlamıştı.

The Forest’ta Eric LeBlanc ve oğlunun yer aldığı uçak bir adaya düşer. Gerçekleşen korkunç kazada yalnızca LeBlanc ve Timmy isimli oğlu hayatta kalır fakat adadaki yaratıklar Timmy’i kaçırır. LeBlanc’ı kontrol ettiğimiz oyunda hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de Timmy’i arıyoruz. Gelişmiş craft sistemine sahip olan oyunda hayatta kalabilmek için yemek bulup pişirebiliyor, barınak inşa edebiliyor ve daha birçok aktivite yapabiliyoruz. Materyalleri nasıl craft edebileceğiniz ile ilgili bir rehber de bulunuyor.

Sons of The Forest Fragmanı Neler Sunuyor?

Hayatta kalma atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan The Forest, kısa sürede dünya genelinde çok popüler olmayı başarmıştı. The Forest ile büyük bir başarının altına imza atan Endnight Games, bu başarıyı ikinci oyun ile devam ettirmek için kollarını sıvadı. Geliştirici ekip, Sons of The Forest olarak isimlendirdikleri oyunun yeni fragmanını yayımladı ve çıkış tarihine dair bilgi verdi.

1 dakika 29 saniye uzunluğundaki fragmana baktığımızda Sons of The Forest’ta da uçak kazası sonrası kendimizi ıssız bir adada buluyoruz. Yeni oyunda da tıpkı önceki oyunda olduğu gibi adada çok korkunç yaratıklar yer alıyor. Sons of The Forest’ta da balta ile ağaçları keserek kendimize bir barınak inşa edebileceğiz. Görünüşe göre kendimizi kamufle edebileceğimiz maskeler de bulunacak. Oyunun grafikleri ise oldukça etkileyici görünüyor.

Sons of The Forest, 2021 yılında çıkışını gerçekleştirecek. Hayatta kalma türündeki yapımın PC sürümünün Steam’de satışa sunulması bekleniyor. The Forest’ı henüz oynamadıysanız şu anda Steam Kış İndirimleri kapsamında yüzde 50 indirim ile 16 TL karşılığında satın alabilirsiniz.