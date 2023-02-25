Sons of the Forest Rekor Bir Çıkışa İmza Attı: İlk Günden 2 Milyon Satış!

Sons of the Forest, bir bağımsız oyun için şimdiye kadarki en başarılı lansmanlardan birini yaptı. Geliştirici Endnight Games, devam oyununun satışlarının erken erişimdeki ilk 24 saatinde 2 milyon kopyayı aştığını duyurdu.

Bu şirket için de oyuncular için de şaşırtıcı bir rakam ve geliştirme ilerledikçe satışlar da artmaya devam edecek. Sons of the Forest'ın yalnızca PC'de mevcut olması, bu rakamı daha da etkileyici kılıyor.

Sons of the Forest 1 Günde 2 Milyon Satış Başarısı Gösterdi

Sons of the Forest iki gün önce erken erişim olarak çıkışını gerçekleştirdi ve Endnight'ın hayatta kalma-korku klasiği oyunu The Forest'ın devamı niteliğinde. SteamDB'ye göre devam oyunu son bir gün içinde 350.105 oyuncu sayısına ulaştı ve Steam'de "Çok Olumlu" kullanıcı puanına sahip.

Sons of the Forest'ın şu anda bir Steam erken erişim oyunu olduğunu tekrarlamakta fayda var. Bu da daha yapılacak en az aylarca iş olduğu ve tam sürümün gelecekte bir noktada çıkması beklendiği anlamına geliyor.

Sons of the Forest'in duyurusu 2019 yılında gerçekleşmişti. Endnight ve hayranları 2021'de oyunu çıkarmayı planlasa da bazı nedenler oyunun 2023'e kadar ertelenmesine sebep oldu. Çıkışa giden yol biraz zorlu olsa da oyuncular sonunda yeniden ormana dönmekten mutlu görünüyor.