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  4. Sony, 16K Çözünürlüklü Ekranla Bomba Gibi Geliyor

Sony, 16K Çözünürlüklü Ekranla Bomba Gibi Geliyor

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | Donanım

Bundan kısa bir süre önce 4K çözünürlüklü ekranlar, ileri bir teknoloji olarak görülüyordu. Ekran çözünürlüğü alanında büyük bir rekabet halinde olan Samsung, LG ve Sony gibi firmalar, birbirlerine adeta gözdağı verdiler. Ancak Sony 16K çözünürlüklü ekranları, hiç kimse beklemiyordu.

4K TV'ler ile rekabet etmek isteyen Samsung, son olarak 8K modelleri piyasaya sundu. Aşağıda yer alan videodan, Sony'nin son çıkardığı 8K TV modelini inceleyebilirsiniz. Ancak Samsung, bu hamleyi yaptıktan çok kısa bir süre sonra LG de kendi 8K TV’lerini üretmeye başladı. Sony ise tüm bu gelişmelere bir süre sessiz kaldıktan sonra, 16K çözünürlüğe sahip ekranları ile rakiplerinin tekrar önüne geçmeyi başardı.

Sony, 16K çözünürlüklü MicroLED teknolojisini tanıttı

Amerika'da yapılan Ulusal Yayıncılar Derneği Fuarı’nda Sony, büyük bir fırtına estirmeyi başardı. Şirketin yeni tanıttığı üründe; 16K MikroLED ekran bulunuyor. Bu modelin büyüklük olarak da, devasa boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. 5 metre yükseklik ve 20 metre genişlikte olan bu yeni model, 4K çözünürlük ile kıyaslanamayacak derecede büyük bir görüntü kalitesine sahip.

Herkesi hayretler içerisinde bırakmayı başaran ürünün tam olarak çözünürlüğü; 15360x8640 piksel olarak belirtildi. CES 2019’da da 4K MicroLED ekran kullanan Sony, 16K çözünürlükte tekrar MicroLED teknolojisini tercih etti. 16K çözünürlüğün çok ciddi bir görüntü kalitesi olması nedeniyle, şu an için piyasada çok fazla yaygınlaşmayacağını söyleyebiliriz.

Samsung, LG ve Sony arasındaki bu görüntü kalitesi savaşlarında sizce galip taraf kim olacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

 

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