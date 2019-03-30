Sony 2020'de Akıllı Telefon Pazarına Veda Ediyor

Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki satışları bir hayli azalan ve MWC 2019 fuarını tek bir Xperia modeliyle geçiren Sony, önümüzdeki yıla kadar mobil departmanının bir kısmını yok etmeyi planlıyor. Sony telefon bölümü çalışanlarını işten çıkaracak.

Nikkei Asian Review tarafından yayınlanan bir raporda Sony'nin akıllı telefonlardan pek umudu kalmamış gibi gözüküyor. Hem analizlerde hem de kullanıcı tabanında istediği rakamlara ulaşamayan Japon üretici, 2020 yılına kadar akıllı telefon işgücünün yarısını devre dışı bırakmayı planlıyor. Şirketin bu kararından ise yaklaşık 2 bin çalışan etkilenecek.

Bazı işçilerini farklı departmanlara aktarması beklenen Sony'nin bir kısım çalışanıyla da yolları ayrılacak. 2018'de global olarak hesaplanan 1.6 milyar akıllı telefon satışında yalnızca 10 milyonluk hisseyi elde edebilen Sony'nin yine de MWC 2019'da Xperia 1 modelini çıkardığını hatırlamak lazım. Ancak şirketin ilk defa mobil departmanında küçültmeye gitmediği de belirtildi.

Sony İlk Defa Küçülme Kararı Almıyor

Japon şirket akıllı telefonlar ürettiği dört tesisi kapattıktan sonra 2009 yılında 2 bine yakın çalışanını işten çıkarmıştı. 2015 yılında da yine pek çok ülkenin telefon pazarından çekilen Sony, önümüzdeki yıldan itibaren mobil tarihinin tozlu sayfalarına karışacak gibi gözüküyor.