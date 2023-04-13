Sony, 2023 TIPA Ödülleri'nden 4 Büyük Ödülle Döndü

Sony, fotoğraf ve görüntüleme sektörüne getirdiği yenilikler ile 2023 TIPA Ödülleri'nde büyük bir başarı kazandı. İspanya merkezli Teknik Görüntüleme Basını Derneği (Technical Image Press Association - TIPA) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda Sony, Alpha 7 RV, ZV-E1, FE 50mm F1.4 GM ve FE 20-70mm F4 G ile toplam dört ödül kazandı.

En İyi Full Frame Profesyonel Kamera: Sony Alpha 7R V

En İyi Full Frame Profesyonel Kamera ödülü, Sony Alpha 7R V'nin oldu. Bu kamera, özellikleri ve işlevleri konusunda çıtayı yükselten son derece duyarlı ve esnek yapısı sayesinde profesyonel fotoğrafçıların ihtiyaçlarını en optimal şekilde karşılamasıyla TIPA editörleri tarafından oybirliğiyle ödülleri topladı. Aynı zamanda 61 MP full frame sensör, 8K video kaydı ve 8 kademeli görüntü sabitleme sisteminin yanı sıra gelişmiş yapay zeka destekli otomatik odaklama sistemi ile birçok nesnenin hareketini izleme ve tahmin etmede benzeri görülmemiş bir doğruluk ve hız sunmasıyla beğenileri topladı.

En İyi Profesyonel İçerik Oluşturucu Kamera: Sony ZV-E1

En İyi Profesyonel İçerik Oluşturucu Kamera ödülü, Sony ZV-E1'in oldu. Hem sabit hem de hareket hâlinde içerikler üretirken bir ekibe veya post proses işlemine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran ZV-E1, kompakt tasarımı ile zorlu içerik üreticileri için ideal bir seçim oluyor. Hareketli nesneleri izlemek için yeni Al işlevleri sunan bu ürün, birden fazla nesne etkileşimini idare edebiliyor ve çok sayıda sinematik vlog ayarı aracılığıyla görsel efektler ve ruh halleri için ayarlanabiliyor. Kontrol seçeneklerine kamera üzerindeki dokunmatik ekran üzerinden ve akıllı telefonlar aracılığıyla uzaktan kolayca erişilebiliyor. Dinamik Aktif Modu, sunduğu yüksek stabilizasyon sayesinde kullanıcıların elde yapılan çekimlerdeki özgürlüğünü arttırıyor.

En İyi Standard Prime Lens: Sony FE 50mm F1.4 GM

En İyi Standard Prime Lens ödülü, Sony FE 50mm F1.4 GM'nin oldu. Bu süper hızlı lens, f/1,4 maksimum diyafram açıklığı ve 11 bıçaklı diyaframı ile düşük ışık ve samimi çekimlerdeki yüksek performansıyla öne çıkıyor. 40,6 cm yakın odaklama kapasitesiyle bu G Master lens, şaşırtıcı derecede pürüzsüz arka planlar ve zengin bokeh sunabilen genel amaçlı bir lens olarak fotoğrafçıların farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

En İyi Standard Zoom Lens: Sony FE 20-70mm F4 G

En İyi Standard Zoom Lens ödülü, Sony FE 20-70mm F4 G'nin oldu. Bu modern lens, fotoğrafçıların ihtiyaçlarının yanı sıra vlog dâhil video ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Evrensel 24-70mm yakınlaştırmayı kısa uçta çok kullanışlı bir 20mm'ye genişleten mükemmel bir genişten normale lens olarak fotoğrafçıların ihtiyaçlarının yanı sıra vlog dahil video ihtiyaçlarını da karşılıyor. Videograflar için, geniş yakınlaştırma yapıldığında mükemmel uçtan uca keskinlikle selfie, manzara ve etkinlik fotoğrafçılığı için geniş bir görüş alanı sunarken, "portre" 70 mm uzunluk, yumuşak bokeh efektleri için 9 bıçaklı diyafram açıklığıyla POV, röportaj ve ayrıntı çalışmalarına uygunluğuyla öne çıkıyor.

TIPA editörleri, Sony'in fotoğraf ve görüntüleme sektörüne getirdiği yeniliklerin farkında ve bu yeniliklerin meyvesini verdikleri için Sony'e ödüllerini layık gördüler. Sony, fotoğraf ve görüntüleme sektörüne getirdiği inovatif çözümler ile sektöründe liderliğini sürdürüyor.