Sony'e İnsanları Dolandırdığı Gerekçesiyle 5 Milyar Sterlin'lik Dava Açıldı

Sony, çevrimiçi mağazasında "insanları dolandırmakla" suçlanıyor ve 5 milyar sterlin ceza istemiyle dava ediliyor. Yasal iddia, İngiltere'nin eski genel müdürü Alex Neill tarafından yönetiliyor ve geçen hafta Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunuldu.

Sony'nin, PlayStation Store'daki dijital oyunlardan ve oyun içi satın alımlardan %30 komisyon alarak rekabet yasasını ihlal ettiği iddia ediliyor. Sky News'in haberine göre Sony, oyun geliştiricileri ve yayıncılarına adil olmayan hüküm ve koşullar dayatarak ve tüketiciler için fiyatları yükseltmeye zorlayarak pazar gücünü kötüye kullanmakla suçlanıyor.

'Dolandırıldığı' İddia Edilen Kişi Sayısı Dokuz Milyon

Yasal işlem, tüketicilerden 5 milyar sterlin kadar fazla ücret alındığını belirtiyor. Birleşik Krallık'ta 19 Ağustos 2016'dan bu yana mağazadan içerik satın alan herkes hak talebine dâhil ediliyor ve potansiyel olarak tazminat alma hakkına da sahip oldukları belirtiliyor. Bu kümeye yaklaşık dokuz milyon kişinin dâhil olduğu söyleniyor. Bu, davacı başına tahmini zararın faiz hariç 67 £ ila 562 £ arasında olduğu anlamına geliyor.

Sony'nin aldığı %30'luk kesinti, Microsoft, Steam ve App Store gibi diğer oyun şirketleriyle aynı ve endüstride bulunan standarttır. Şu noktada bu davada Sony'nin bu iddianın neden tek hedefi olduğu belli değil. Alex Neill konuyla ilgili olarak "Sony için oyun bitti." dedi.

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