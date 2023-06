Sony'den Şaşırtan Açıklama: "Satın Alım Gerçekleşirse PS6 Bilgilerini Activision Blizzard ile Paylaşmayız!"

Jim Ryan'ın yaptığı bir açıklamaya göre Activision Blizzard, Microsoft tarafından satın alınırsa PlayStation 6 özelliklerine ilişkin bilgiler Activision Blizzard ile paylaşılmayacak.

CharlieIntel tarafından bildirildiği üzere Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan verdiği bir ifadede, satın almadan sonra bazı Activision Blizzard oyunları PlayStation'da yayınlansa bile, Activision Blizzard'ın oyunlarını konsolun benzersiz özelliklerinden tam olarak yararlanacak şekilde geliştirmelerini engelleyeceklerini söyledi.

Jim Ryan, satın almadan sonra öncelikli odak noktasının sadece Activision Blizzard'ın değil tüm Xbox işlerini optimize etmek olacağını söyledi.

Sony’s Jim Ryan said in a deposition back in April that if Microsoft’s acquisition of Activision happens, Sony won’t share any PS6 information with Activision developers, saying they will not be able to share relevant future console info to a developer owned by a competitor pic.twitter.com/Py0Ag554pc