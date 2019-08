Sony, Ağustos Ayının PS Plus Oyunlarını Duyurdu

Sony beklenen duyuruyu yaptı ve Ağustos ayının PlayStation Plus oyunlarını ortaya çıkarttı. PS Plus abonesiyseniz, Sniper Elite 4 ve WipEout Omega Collection oyunlarını ek ücret ödemeden indirebileceksiniz.

Japon teknoloji devi bir sonraki ayın PlayStation Plus oyunlarını mevcut ayın son Çarşamba gününde duyuruyor. Duyurulan oyunlar da yeni ayın ilk Salı gününde abonelere sunuluyor. Yani bahsi geçen oyunları 6 Ağustos 2019 tarihinde indirebileceksiniz.

Sniper Elite 4, üçüncü oyunun devamı niteliğinde Rebellion Developments tarafından geliştirildi ve yayınlanıyor. Serinin önceki oyunları gibi yine eski bir tarihte, 1943 yılının İtalya topraklarında geçen oyunda Karl Fairburne isimli Stratejik Hizmetler Ofisi ajanını yöneteceğiz. Bu sefer amacımız İkinci Dünya Savaşı sırasında faşistlere karşı koymaya çalışan İtalyan direnişçilerine ve İtalyan halkına yardım ederek diktatör Benito Mussoline'yi devirmeye çalışacağız.

Wipeout HD Fury genişletme paketi ile Wipeout HD ve Wipeout 2048 olmak üzere iki oyunun bulunduğu WipEout Omega Collection, 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Eğer rakiplerinizle sadece yarışmak yerine bir yandan da savaşmayı tercih ediyorsanız, bu paketin hoşunuza gidebileceğini düşünüyoruz. Pakette toplam olarak yirmi altı farklı fütüristik pist ve kırk altı farklı tipte araç var. Her araç hakimiyet, itiş gücü, azami hız ve kalkan dayanıklılığı açısından değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte Zone, Tournament, Speed Lap, Time Trial, Single Race, Zone Battle, Eliminator, Detonator ve Career olmak üzere dokuz farklı oyun modu da sizleri bekliyor. Yerel bölünmüş ekranda veya çevrimiçi çoklu-oyuncu olarak oynayabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Go anti-grav racing in WipEout Omega Collection or take down your enemy from a distance in Sniper Elite 4, your PS Plus games for August: https://t.co/3vrk6K8PSs pic.twitter.com/DS1VG3WX6S