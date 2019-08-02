Sony, Akıllı Telefon Pazarında Kaybetmeye Devam Ediyor

Sony, son yıllarda akıllı telefon pazarında sıkıntılar yaşıyor ve bir türlü beklediği satış rakamlarına ulaşamıyor. Şirketin son finansal raporlarına göre, Nisan-Haziran ayları arasında sadece 900.000 adet telefon satışı yapıldı. Bu rakam, son 9 yılın en düşük rakamı olarak dikkat çekiyor.

Sony geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2 milyon adet telefon satışı gerçekleştirmişti. Şirket 2014 yılında da 10 milyon adet telefon satmıştı. 900 bin adetlik satış rakamı, bu rakamlara kıyasla oldukça düşük görünüyor.

Düşen satışların bir sonucu olarak Sony’nin finans departmanı, telefon satışlarından elde edilmesi beklenen gelirlerin yüzde 7 oranında düşeceğini ve toplamda sadece 3.55 milyar dolar gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, işletme gelirlerinin de düşen satışlardan etkileneceği öngörülüyor.

Acı gerçeği göz önüne alan Sony Mobile, daha önce 5 milyon adet olarak belirlediği 2019 yılı akıllı telefon satış beklentisini 4 milyon adede düşürdü.

Ancak bu olumsuzluklara rağmen şirkette pozitif bir hava esiyor ve Sony’nin yeni telefonu Xperia 1 ile ilgili de büyük beklentiler var. Şirket, geçtiğimiz Mayıs ayının sonlarında piyasaya sürdüğü Xperia 1 için oldukça iddialı. Sony, yeni özelliklerle donattığı amiral gemisinin 2019’un ikinci yarısına doğru daha iyi satış rakamları elde edeceğini umuyor.

Sony Xperia 1