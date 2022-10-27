Sony Alpha 7R V Tanıtıldı

Sony, Alpha serisinin yeni modeli Alpha 7R V'yi tanıttı. Bu yeni model, şirketin en yüksek çözünürlüklü görüntü sensörünün yanı sıra Alpha serisi kameralarda da ilk kez bulunan yapay zekâ tabanlı işleme birimi ve BIONZ XR görüntü işleme motorunu barındırıyor. Bu özelliklerin birleşimi, fotoğrafçılık ve video alanında yeni özelliklerin önünü açıyor.

Sony Alpha 7R V, 61.0 MP görüntü kalitesiyle dikkat çekerken, 8 adımlı görüntü sabitleme ve 4 eksenli çok açılı monitör gibi yenilikçi özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sony Avrupa Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, yeni Alpha serisi modeliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Alpha 7R serimize eklenen bu en yeni model, endüstri lideri görüntüleme teknolojisini geliştirmeye yönelik amacımızın mükemmel bir örneğidir. Yeni nesil otomatik odaklama yetenekleri sağlayan son derece gelişmiş AI entegrasyonlarına sahip yepyeni Alpha 7R V’yi tanıtmaktan ve markamızın yeni Alpha 7R V ile neler yarattığını görmek için heyecan duyuyoruz."

Sony Alpha 7R V, Video Kamera Özellikleriyle de Dikkat Çekiyor

Sony Alpha 7R V'yi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de yapay zekâ öğrenme birimine sahip olması. Ayrıca bu özellik gelişmiş odak tanıma özelliğini de içeriyor. Bu son teknoloji ürün, insan poz tahmini hakkındaki bilgileri kullanarak odak doğruluğunu büyük ölçüde iyileştiriyor ve sahip olduğu potansiyel çözünürlüğü sonuna kadar kullanıyor.

Pek çok fotoğraf özelliğinin yanı sıra gelişmiş video özellikleri sayesinde video kamera olarak da kullanılabilecek olan Sony Alpha 7R V, 8K video çözünürlüğünün yanı sıra 10-bit 4:2:2 kayıt ve esnek düzenleme gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Türkiye'de Aralık ayında satışa sunulması beklenen Sony Alpha 7R V hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.