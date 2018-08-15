Sony, Altın Kaplama Müzik Çalarını Tanıttı

Sony, geçtiğimiz hafta Hong Kong’da gerçekleşen ‘High-End Audio Visual Show’ etkinliğinde yeni müzik çalarının tanıtımını yaptı. ‘DMP-Z1’ olarak adlandırılan dijital müzik çaların 7.300 dolar’lık (44.728 TL) fiyatı, onu Sony’nin 85-inç’lik TV’sinden bile daha pahalı yapıyor.

"Üst seviye sabit kulaklık amplifikatörü" özelliğindeki cihaz, DSD, FLAC ve MQA da dahil olmak üzere tüm yüksek çözünürlüklü formatları destekliyor. Cihazın üzerinde altın kaplama bir ses ayarlama butonu yer alıyor. Altın kaplama aslında gösteriş yapılmasından ziyade sinyal akışını geliştirerek daha saf ve kaliteli bir ses elde edilmesini sağlıyor.

DMP-Z1 aynı zamanda dahili bir bataryaya sahip. Bataryayı oluşturan beş adet batarya hücresinin, cihazın gürültüsüz çalışması için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Sony, cihazın bir Walkman gibi olmadığını ve daha çok masaüstü kullanımına uygun olduğunu söylüyor.

256 GB dahili hafızası olan DMP-Z1’de USB-C ve Bluetooth bağlantı seçenekleri de bulunuyor. Cihazın bataryası, 10 saate kadar düşük çözünürlüklü ve 9 saate kadar yüksek çözünürlüklü müzik deneyimi sunabiliyor.

7.300 dolar (44.728 TL) gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulacak olan DMP-Z1, ilk olarak Aralık ayında Avustralya’da piyasaya çıkacak. Cihazın Avrupa ve ABD’de ne zaman satılacağı ise henüz açıklanmadı.