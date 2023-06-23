Sony Android Telefon Yapmayı Bırakmayacak

2008 yılından bu yana Sony, Windows Mobile veya Android işletim sistemine sahip Xperia telefon modelleri üretiyor. Bu telefon modelleri ile birlikte tam beklenen büyük patlamayı yapamayan şirket, Android telefon yapmayı ise bırakmayacak gibi görünüyor.

9to5google’dan Ben Schoon’un haberine göre gerçekleştirilen bir basın açıklamasında Sony ve Qualcomm, Snapdragon yongalarını hem birinci sınıf hem de orta sınıf Xperia akıllı telefonlara getirmeye devam etmek için çok yıllık bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Sony Xperia telefonların ve Qualcomm’un işbirliği yeni değil

Aslında iki şirket arasında gerçekleştirilen bu işbirliği yeni bir olay değil. 2008 yılından beri Sony, akıllı telefonlarında Qualcomm yongalarını kullanıyor. Sırtını tamamen Qualcomm’a yaslamayan Japonya merkezli şirket, dönem dönem MediaTek yongalarına da cihazlarında yer verdi.

Yapılan basın açıklamasında bu işbirliği şu ifadeler ile aktarıldı:

“Bu işbirliği sayesinde her iki şirket de mobil teknolojide mümkün olanın sınırlarını zorlamayı, benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmayı ve akıllı telefon endüstrisinde ilerleme sağlamayı amaçlıyor. Ortak çaba, Qualcomm Technologies'in gelişmiş Snapdragon mobil platformlarının Sony'nin gelecekteki akıllı telefon hatlarına entegrasyonuna odaklanacak ve kullanıcılara gelişmiş işlevsellik, daha yüksek performans ve daha sürükleyici kullanıcı deneyimleri sağlayacak.”

Sony Corporation Mobil İletişim İş Birimi Naşkanı Tsutomu Hamaguchi ise açıklamasında “Sony'nin Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platform tarafından desteklenen en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan Xperia 1 V, müşteriler tarafından çok iyi karşılandı.” dedi ve devam etti:

“Snapdragon işlemcilerle güçlendirilen geleceğin akıllı telefonlarında birinci sınıf ve ilgi çekici deneyimler sunmak için Qualcomm Technologies ile çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz”

Türkiye pazarında pek aktif yer almayan telefon modelleri hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın!