Sony Araba İşine Girdi! Sony Vision-S'e Yakından Bakıyoruz #CES2020

CES 2020 turumuz devam ediyor. Bu videomuzda Sony'nin yeni arabasına yakından bakıyoruz. Sony Vision-S bizlere neler sunuyor CES 2020'de sizlere yerinden aktarıyoruz.

Toplamda 33 adet sensöre sahip olan Vision-S tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Araçta 360 derece ses teknolojisi ve açık bağlantı teknolojisi bulunuyor. Aracın teknik özellikleri ne yazık ki Sony tarafından açıklanmadı. Sadece aracın tasarımı gösterildi.

Hemen aşağıdan Sony Vision-S videomuzu izleyebilirsiniz.

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