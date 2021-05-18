Sony Bahis İşine Giriyor: Bitcoin Ödeme Kabul Edilecek

Sony bahis oynamaya olanak tanıyan bir platform için patent başvurusu yaptı. Sony Interactive Entertainment, oyuncuların fiziksel para birimi, bitcoin ve oyun içi ödeme yöntemlerini kullanarak e-spor alanında bahis oynamasına yardımcı olacak bir platformu çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturabilir.

Sony Bahis Sistemi Nasıl Çalışacak?

Sony Interactive Entertainment, oyuncuların üç farklı şekilde ödeme yapabileceği bir platform geliştirmek için patent başvurusunda bulundu. Japonya merkezli şirket Sony, e-spor alanında yeni bir rekabet ortamı sunmak için oyuncuların bahis oynayabileceği bir sistemi yakında takipçileriyle buluşturabilir.

IGN'de yer alan habere göre oyun piyasasının en büyük isimlerinden Sony, patent başvurusunu ilk olarak 2019 yılında yaptı ancak görünüşe bakılırsa bu daha içerisinde bulunduğumuz ay yayımlandı. Patente göre dövüş ile alakalı video oyunlarının turnuvaları gibi canlı olarak yayımlanan e-spor etkinliklerinin izleyicileri, aksiyonu gerçek zamanlı olarak izlerken maçın nasıl sonuçlanacağına dair bahse girebilecek.

Ödeme Yöntemi Olarak Bitcoin Kabul Edilecek

Sony bahis platformu için oyunculara birden fazla ödeme yöntemi sunacak. Buna örnek olarak fiziksel olarak kullanılan para, en popüler kripto birimlerinden bir tanesi olan bitcoin ya da manevi ögeler verilebilir. Manevi ögeler örneğin oyun içerisinde kullanılan paralar olabilir. Oyuncular, video oyununda gerçek para ödeyerek satın aldığı bir oyun parasını bahis için kullanabilir.

Bahis oranları, oyuncuların e-spor geçmişine veya mevcut maçtaki performansına göre makine öğrenimi kullanılarak belirlenebilir. Microsoft, Nintendo ve diğer şirketlerin oyun konsollarına da yer verildi. Başka bir deyişle sadece PlayStation'ın üzerinde durulmadı. Bu, platformun gerçeğe dönüşmesi durumunda yeni sistemin PlayStation haricindeki platformları da kapsayabileceğini gösteriyor.

Sony'nin son zamanlarda birçok patent başvurusu ortaya çıktı. Bu patent başvurularına bakılırsa şirket, oyuncuları Sony'ye daha çok bağlı hale getirecek fikirleri gelecekte hayata geçirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ancak patent başvurularının çoğu zaman projelerin iptal edilmesi gibi nedenlerle sonuçsuz kaldığını da unutmamak gerekiyor. Şirket patentini aldığı projelerin iptal edilmesi durumunda tüm faaliyetlerini durdurabilir ve oyuncuların beklentileri karşılanmayabilir.

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