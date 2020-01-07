Sony Bir Şeyler Deniyor: Şirket Elektrikli Otomobil Konseptini Tanıttı

Sony bir sürpriz yaparak Vision-S ile karşımıza çıktı. Sony Vision-S hakkında bilinen tüm detaylar haberimizde!

Sony Vision-S Tanıtıldı

CES 2020 sırasında pek çok ilginç ürün ile karşılaşmanız mümkün. Bu noktada en büyük sürprizlerden birisini Sony yaptı ve Vision-S ile karşımıza çıktı. Vision-S, şirketin elektrikli otomobil konsepti olarak öne çıkıyor. Söz konusu model üretici şirketten de belli olduğu gibi teknoloji dolu bir yapıya sahip.

Otomobil içeride ve dışarıda toplam 33 sensör ile geliyor. Bununla birlikte pek çok geniş ekran, içeride 360 derece ses teknolojisi ve açık bağlantı gibi teknolojiler de dikkat çekiyor.

"Bu prototip mobilitenin geleceğine yönelik katkılarımızı somut hale getiriyor." diyen Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, merak edilen pek çok soruyu cevapsız bıraktı. Örneğin araç üretime sokulacak mı yoksa sadece bir referans noktası konumunda mı bulunuyor? Ve elbette, Gran Turismo oynayabilecek miyiz?

Bu arada aracın teknik tarafına göz atarsak neredeyse hiçbir şey göremiyoruz. Şu an için tamamen tasarım odaklı bir tanıtım olarak karşımıza çıkıyor. CES içerisinde sergilenen ürünlerde bu alışılmadık bir durum değil. Bu nedenle pek de şaşırtıcı sayılmaz.