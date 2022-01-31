Sony Bungie'yi 3.6 Milyar Dolara Satın Aldı!

Sony Interactive Entertainment, efsane seri Destiny geliştiricisi Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Söz konusu haber bizzat Sony PlayStation CEO'su Jim Ryan'dan geldi. İşte detaylar!

Sony Bungie'yi Satın Aldığını Duyurdu

GamesIndustry.biz, anlaşmanın ardından Bungie'nin SIE'nin "bağımsız bir yan kuruluşu" olarak yönetileceğini ve "kendi kendine yayınlama ve oyunculara oynamayı seçtikleri platformu seçme" seçeneğine sahip çok platformlu bir stüdyo olarak kalacağını bildirdi.

Bungie, en çok Halo'nun yaratıcıları olarak biliniyor, ancak bağımsız bir stüdyo olduğundan beri çabalarını, oyuncuların Işığın Koruyucuları olarak keşfedebilecekleri bir canlı hizmet FPS RPG'si olan Destiny'ye odakladılar. Şirket ayrıca yeni bir IP üzerinde de çalışıyor.

SIE başkanı CEO'su Jim Ryan, "Destiny serisinin başlangıcından bu yana Bungie ile güçlü bir ortaklığımız var ve stüdyoyu resmi olarak PlayStation ailesine davet etmekten daha fazla heyecan duyamazdım. Topluluğa, Bungie'nin bağımsız ve çok platformlu bir stüdyo ve yayıncı olarak kalacağı konusunda çok net olmak istiyorum." açıklamasına bulundu.

Bloga göre PlayStation Studios, Bungie'nin PlayStation Studios ekipleri için kullanılabilecek tescilli araçlarına da erişim kazanacak. Bungie ise konu hakkında, "Bizi her koşulda koşulsuz olarak destekleyen ve nesiller boyu eğlence yaratma vizyonumuzu hızlandırmak isteyen PlayStation ailesinin yanında olmaktan gurur duyuyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Bungie, satın alma işleminden sonra bile bağımsız olarak oyun yayınlama ve geliştirme yeteneğini koruduğunu bir kez daha altını çizdi. Bu, Sony'nin 2021'den bu yana altıncı satın alımı, ancak stüdyo satın almalarının çoğu, BluePoint ve Housemarque gibi PlayStation ile uzun geçmişe sahip stüdyolardan oluşuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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