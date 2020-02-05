Sony, Bünyesindeki Manchester Studio'yu Kapatıyor

Sony Interactive Entertainment, bünyesindeki bir stüdyoyu daha kapatıyor. Manchester Studio, yakın bir zamanda kepenk indirecek.

Manchester Studio, esasen 2015 yılının Mayıs ayı içerisinde North West Studio adıyla sessiz sedasız kurulmuş ama sonradan adı değiştirilmişti. Stüdyonun kuruluş amacı ise PlayStation VR projeleri üzerinde çalışmaktı.

Dün Games Industry sitesine yapılan açıklama ile halihazırda üzerinde çalıştığı bir proje olan stüdyonun kapatılacağı duyuruldu. Kapanma gerekçesi olarak da verimliliğin ve işlevsel yeterliliğin artırılması yönündeki çabaların bir parçası olarak böyle bir kararın alındığı söyleniyor. Bir diğer deyişle, stüdyonun çatısı altında çalışan bütün geliştiriciler kepenk indirme sonrasında işsiz kalacaklar.

Geliştirilme sürecini tamamlayabildiği bir oyun bulunmayan Manchester Studio, Japon teknoloji devinin Birleşik Krallık'ta kapattığı ilk stüdyo değil. Hatırlayacağınız üzere 2016 yılı içerisinde Motorstorm serisi ve Driveclub oyunuyla tanıdığımız Evolution Studios, 2017 yılında ise Killzone: Mercenary ve RIGS: Mechanized Combat League oyunlarının geliştiricisi Guerrilla Cambridge kapatılan stüdyolar olmuşlardı. Manchester Studio ise şimdilik üçüncü stüdyo olacak.

Son olarak, Media Molecule ve SIE London Studio'nun halihazırda Birleşik Krallık'ta faal olan son iki Sony stüdyosu olduğunu söyleyeyim. Umalım da sıra bunlara gelmesin.