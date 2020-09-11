Sony Büyük Bütçeli Filmleri Erteledi! İşte Nedeni

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldıktan sonra şirketlerin büyük bir kısmı zarara uğradı. COVID-19 salgını hemen hemen her sektörde etkisini göstermeye devam ederken Sony Pictures Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı Tony Vinciquerra ise salgının bu kadar çok etkili olduğu günlerde 200 milyon dolarlık büyük bütçeli filmler sunma riskinin alınmasının mümkün olmadığını ifade etti. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Sony Büyük Bütçeli Filmleri Neden Erteledi?

Yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerinin hemen hemen her sektörde hissedildiği bugünlerde sinema sektörü de oldukça büyük bir zarara uğradı. Sony Pictures Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı Tony Vinciquerra ise sinemalar hala bu kadar büyük bir baskının altındayken büyük bütçeleri seyircilere sunma riskinin alınmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Sony Pictures Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı Vinciquerra, yüksek bütçeli filmler ile ilgili açıklamasında sinemaların tamamen eski düzene geçmediği ve önemli bir kapasitede çalıştığından emin olmadığı sürece 200 milyon dolarlık bir filmi seyircilerle buluşturma fikrinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Bu süreçte yüksek bütçeli filmleri izleyici kitlesi ile buluşturmanın büyük bir hata olduğunu dile getiren Tony Vinciquerra, sinema alanındaki faaliyetlerin ne zaman devam edeceğine de değindi.

Filmlerin nasıl piyasaya sürüldüğü, nasıl planlandığı ve nasıl pazarlandığı konusunda önümüzdeki altı ay boyunca birçok ilginç şey olacağını ileri süren Vinciquerra, yüksek bütçeli filmlerin ancak yeni tip koronavirüs salgının etkisi azaldıktan ve sinemalar eskisi gibi talep görülmeye başladıktan sonra seyircilerle buluşabileceğini belirtti.