Sony'nin Call of Duty Oyunları İçin Microsoft'a Para Ödediği Ortaya Çıktı

Hepimiz bir süredir bunun olmuş olabileceğinden şüphelenmiş olsak da artık resmiyete kavuştu. Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almasının onaylanması için devam eden çabalarının bir parçası olarak, Sony'nin Call of Duty'nin Game Pass'e gelmesini engellediğini ve engellemeye devam edebileceğini açıkladı.

Microsoft'un İngiltere'deki CMA'ya verdiği ve Sony'nin tüm konularda eşit şartlarda olmadığı konusundaki davasını detaylandıran bir başka belgenin parçası olarak, Sony ve Activision Blizzard arasındaki mevcut anlaşma hakkında şunları söylediler:

"Activision Blizzard ve Sony arasındaki anlaşma, Activision Blizzard'ın Call of Duty serisini birkaç yıl boyunca Game Pass'e eklemesiyle ilişkin kısıtlamalar içeriyor."

Anlaşma 2024 Yılına Kadar Sürebilir

Bu söylem önemli çünkü bu, Phil Spencer'ın Microsoft'un "Activision Blizzard'ı satın aldıktan sonra mevcut tüm anlaşmaları yerine getirme niyetinde" olduğunu söylediğinde atıfta bulunduğu anlaşmanın bir parçası olduğunu gösteriyor.

Bazı raporlar, bu Sony-Activision anlaşmasının 2024'e kadar süreceğini gösteriyor, bu nedenle pratikte bunun anlamı, Microsoft Activision Blizzard'ı satın alsa bile Call of Duty serisini Game Pass'e getiremeyecek ve yalnızca Xbox'a özel bir oyun serisine dönüştüremeyecek.

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