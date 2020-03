Sony, Castlevania, SH ve MGS'yi Satın Almaya Çalışıyor Olabilir

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ortaya çıkan bir söylenti ile Sony Interactive Entertainment cephesinin Konami ile Silent Hill serisini geri getirmeye çalıştığını öğrenmiştik. Rely on Horror sitesinin kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, SIE Japan Studio çatısı altında Akira Yamaoka, Keiichiro Toyama ve Masahiro Ito, serinin tam anlamıyla olmasa da sil baştan alındığı bir Silent Hill oyunu üzerinde çalışıyorlar.

Öte yandan da Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions ile Konami'nin arasını yaparak iptal edilen Silent Hills oyununu diriltmek için uğraşıyor. Ne var ki şu an için geliştirilme aşamasında olan tek Silent Hill oyununun SIE Japan Studio çatısı altındaki olduğu söyleniyordu.

Dün ise Jack of all Controllers sitesinde yer alan bir söylenti haber, duruma farklı bir boyut kazandırdı. Sony Interactive Entertainment, Konami açısından daha da ileriye gidecekmiş gibi görünüyor.

Yeni bir söylentiye göre, bir Konami çalışanı 4Chan sitesi üzerinden Japon teknoloji devinin Castlevania, Metal Gear Solid ve Silent Hill serilerinin haklarını satın almayı istediğini söyledi. Dahası ise Hideo Kojima'nın hem yeni Metal Gear Solid hem de yeni Silent Hill oyununu yapmasını da istiyormuş. Castlevania için de SIE Japan Studio çatısı altında Bloodborne ve Castlevania: Lords of Shadow oyunlarının bir araya getirileceği tarzda sil baştan bir yapım için düğmeye basılacakmış.

Söz konusu 4Chan olunca haliyle şüpheli yaklaşım sergilemek gerekebilirdi ama bu söylentinin daha sonradan hem Rely on Horror hem de Jack of all Controllers sitesinin kendi kaynakları tarafından onaylandığını söyleyeyim. Diğer bir deyişle, iş ciddi bir hal almış ve gözler de Sony ve Konami cephesine dönmüş durumda.

Bu işin nasıl sonuçlanacağı çok merak ediliyor. Söylenti gerçekten de doğru mu çıkacak, yoksa iki Japon devi yalanlayarak bizleri üzecek mi? Temennimiz elbette ilkinin gerçek olması ama öğrenmek için epey beklememiz gerekebilir.