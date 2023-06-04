Sony CEO'su: "Bulut Oyun Hizmeti Çok Fazla Teknik Zorluğa Sahip"

Son yıllarda bulut tabanlı hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte oyun sektörü büyük bir dönüşüm geçiriyor. NVIDIA'nın öncülüğünü ettiği teknolojiye daha şimdiden Xbox, Google ve PlayStation gibi markalar adım attı. Yakın zamanda bulut tabanlı oyunlar için tasarlanan el konsolunu tanıtan PlayStation'dan yeni teknoloji hakkında önemli açıklamalar geldi.

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, bulut tabanlı oyun hizmetinin muhteşem bir iş modeli olduğunu belirtirken oldukça fazla teknik soruna sahip olduğunu söylemekten de geri durmadı.

Sony, Bulut Tabanlı Oyun Hizmetine Henüz Güvenmiyor

Financial Times'a röportaj veren Yoshida, bulut tabanlı oyun hizmetinin sahip olduğu avantajlardan bahsetti. Hem oyunculara hem de şirketlere yepyeni bir sektörün kapısını aralayan teknolojinin önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşması bekleniyor. Ancak Sony'nin bu konu hakkında çekinceleri var.

Özellikle teknik zorluklar üzerinde duran Yoshida, gün içerisinde oyuncuların sisteme giriş ve çıkışları sebebiyle oluşan dalgalanmaların, performansı önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. Öte yandan tam bir deneyim için kesintisiz, yüksek hızlı internetin şart olması, Sony'nin bu konuda çekimser davranmasının ana sebeplerinden biri.

Fakat yakın zamanda tanıtımını yaptıkları el konsolu ile Sony çoktan bu sektöre girmeye karar verdiğini gösterdi. Yalnızca PlayStation 5 sahibi kullanıcıların yararlanabileceği ve kendi PlayStation'ları üzerinden çalışacak bir sisteme sahip olan el konsolu, şimdilik Xbox ve NVIDIA'nın bulut hizmetinden oldukça geride duruyor.

Yaşanabilecek teknik sorunların farkında olduklarını belirten Yoshida, en kısa zamanda bu zorlukları aşmanın yolunu bulacaklarını belirtti. Xbox'ın bulut tabanlı oyun hizmeti nedeniyle Activision-Blizzard anlaşması konusunda sorunlar yaşadığı bir dönemde, Yoshida'dan bulut oyunculuğunun henüz önemli olmadığına işaret eden açıklamalar yapması da gözden kaçmadı.

Uzmanlara göre Xbox ile bulut hizmeti konusunda rekabet etmemeye çalışmak, Sony'nin anlaşmayı engellemek adına yapabileceği en iyi hamlelerden biri.