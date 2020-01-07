Sony, CES 2020'de Yeni 8K LED ve 4K OLED TV'leri Duyurdu

Sony, CES 2020’de yeni 8K LED TV’lerin yanı sıra hem OLED hem de LED yeni 4K TV’leri duyurdu. Sony’den beklenen birinci sınıf görüntüleme deneyimi sunan bu yeni ürün serisi daha önce sadece Sony’nin MASTER Serisi modellerinde bulunan tescilli teknolojilere sahip.

Sony için CES 2020 hareketli geçiyor. Elektrikli otomobil konsepti Vision-S ile karşımıza çıkan Japon devi, PlayStation 5 logosu ve donanım özelliklerini katılımcılarla paylaştı. Arkasından 8K TV ve 4K TV modellerini tanıttılar. Bugün yeni Z8H 8K LED, A8H ve MASTER Serisi A9S OLED ve X950H ve X900H 4K LED televizyonları duyurdular.

Yeni TV’ler Sony’nin X1 Görüntü İşlemcisi ve TRILUMINOS Ekran teknolojisinin yanı sıra sesinizi ortama göre özelleştirmek ve kalibre etmek için yeni bir Ortam Optimizasyonu özelliğine sahip. 85 inç ve 75 inç modelleri olan 8K LED TV Z8H, bu teknolojilere ek olarak, TV’nizin çerçevesini titreştirerek sesin yayılmasını sağlayan yeni Frame Tweeter teknolojisine sahip. Bu teknoloji ile ses doğrudan ekrandan geliyor. Arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda, Dolby Vision, Dolby Atmos desteğine sahip. Ayrıca 120 fps’ye kadar 4K ile uyumlu. Daha küçük seçenekleri seven tüketiciler için de 48 inç boyutunda MASTER Serisi A9S’e ek olarak 65 inç ve 55 inç A8H sunuluyor.

4K tarafında, 85 inç, 75 inç, 65 inç, 66 inç ve 49 inç boyutunda full LED TV modeli olan X950H karşımıza çıkıyor. X1 Görüntü İşlemcisi ve X-Geniş Açı Teknolojisine sahip. Bir diğer model olan X900H, 85 inç, 75 inç, 65 inç ve 55 inç boyutları bulunuyor. Bu 4K LED TV’ler orta seviye pazara yönelik. Elmas kesim çerçeveleriyle oldukça ince duran TV’ler 120 fps’ye kadar 4K destekliyor.

Sony’nin tüm yeni TV’leri Google Home ve Amazon Alexa dahil akıllı hoparlörler ile çalışıyor. Ayrıca hepsi Apple AirPlay 2 ve HomeKit ile uyumlu. Yeni modellerin tümü Android TV’den güç alıyor ve Google Asistan, Google Play Store ve dahili Chromecast içeriyor.