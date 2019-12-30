Sony, CES 2020 için PlayStation 5 Hazırlığında Olabilir

Yılın ilk etkinliği CES 2020 olacak. 6 Ocak 2020 Pazartesi günü TSİ 04:00 düzenlenecek olan bu etkinlik için son hazırlıklar yapılıyor. Sony cephesinin hazırlığı ise bir sürpriz hazırlığında olduklarına işaret ediyormuş gibi görünüyor.

Japon teknoloji devi internet sayfasında CES 2020 ile ilgili reklam yapmaya başladı. Slogan olarak kullanılan ise epey dikkat çekici olmuş. "Gelecek yolda" başlığı altında "CES 2020'de Sony yeni sezgiler ve hissiyatlar sunmak için yaratıcılığı ve teknolojiyi önceden görülmemiş şekilde bir araya getirerek geleceğin eşsiz vizyonunu ortaya çıkartacak." denmiş.

Sony önceki CES etkinliklerinde televizyon, telefon ve konsol dışındaki daha başka ürünleri sunmuştu. Ancak şöyle de bir durum var ki hatırlayacağınız üzere The Game Awards 2019 sırasında geliştirilme aşamasında olan Project Xbox Scarlett konsolunun Xbox Series X adıyla tasarımını göstermişti. Hal böyle olunca, Sony cephesinden de bir atağın gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Bildiğiniz gibi Japon teknoloji devi PlayStation konsollarıyla ilgili yeni duyuruları PlayStation Meeting etkinlikleri ile yapmış ve tasarımlarını da E3 fuarlarında göstermişti. Eğer CES 2020 etkinliğinde bir farklılık olacaksa, Sony yeni yıla bomba gibi bir başlangıç yapacak demektir. Elbette çok başka bir şeyin çıkması da bir bu kadar ihtimal dahilinde. Gelişmeleri takipte olacağız.