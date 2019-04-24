Sony, Çıkışı Öncesinde Yeni Bir Days Gone Fragmanı Daha Yayınladı

Artık Days Gone neredeyse bizimle diyebiliriz. Bend Studio tarafından PlayStation 4 için uzun zamandır geliştirilmekte olan Hayatta Kalma-Korku oyunu oldukça kısa bir süre sonra çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Bizler ise sabırsızlıkla oyunun elimize geçeceği günü, büyük bir maceraya atılacağımız anı bekliyoruz.

Bekleyişi oyuncular için kolaylaştırmak isteyen Sony de bir yandan yeni fragmanlar yayınlamaya devam ediyor. Ne var ki bu bekleyişi kolaylaştıracağına zorlaştırıyor. Gerçi şunun şurasında üç gün kaldı. Öyle veya böyle bu üç gün de geçip gidecek ve Deacon St. John ile motosikletimize atlayıp, kabuslarla dolu bir Pacific Northwest bölgesindeki maceramıza doğru gazlayacağız. Ama bunun öncesinde yeni oynanış fragmanını da izlemeden geçmeyin.

Bu yeni oynanış fragmanı otuz saniye uzunluğunda ve doğrusunu söylemek gerekirse, oynanış fragmanı olarak servis edilmiş olsa da aslında o kadar fazla oynanış bölümünü bulundurmuyor olduğunu söyleyelim. Daha çok önceden görmediğimiz ara sahneler ile oluşturulmuş. Oynanış kısımlarında ise motosiklet kullanımını ve Freaker'lar ile çatışmaları görüyoruz ki bunları daha önceden çok defa görmüştük. Ama her ne olursa olsun bu oyun için sabırsızlanmamak elde değil, sizce de öyle değil mi?

Otuz saniye uzunluğundaki yeni oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!