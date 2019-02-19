Sony, Çoklu-Oyuncu Destekli Oyunlara Daha Fazla Odaklanacak

Japon oyun devi Sony, oyun dünyasında açık ara önde diyebiliriz. Zaman içerisinde satışa sunduğu platforma özel hikaye anlatımlı oyunlar ile bizleri mest etmişti. Etmeye de devam edecek. Ancak şu dönemde büyük bir öneme sahip olan çoklu-oyuncu destekli oyunlar açısından benzer bir performans gösterdiğini pek söyleyemeyiz ama önümüzdeki nesilde bu değişecekmiş gibi görünüyor. PlayStation 5 ile çoklu-oyuncu desteği olan oyunlara daha fazla odaklanılacak.

PlayStation 2 için ayrıca satılan ağ adaptörü ile kısmi olarak çoklu-oyuncu desteği bulunan oyunları oynayabilmiş olsak da esas dönüm noktası PlayStation 3 olmuştu. Siyah inci olarak da lanse edilen konsol için faaliyete geçen PlayStation Network ile tam bir internet bağlantısı desteği sağlanabilmişti. Ne var ki servisin olması gerektiği kadar randımanlı işlevsellik gösterememesi, haliyle de rakibi Xbox Live servisine göre çoğu açıdan geride kalmasına neden olmuştu. Tüm bunlara rağmen Sony, ana senaryolu oyunlara odaklanma yoluna gitmişti. Bu kararının meyvelerini de bu nesilde satışa sunduğu oyunlarıyla kasa kasa toparlayarak eve götürdü.

Önümüzdeki nesilde bu durum devam edecek ve Sony, ana senaryolu oyunlarla karşımıza çıkmaya devam edecek. Çalışmalara da çoktan başladı. Guerrilla Games, Santa Monica, Kojima Productions ve Naughty Dog gibi çok büyük kozları var ama bu tabii ki Japon teknoloji devinin çoklu-oyuncu desteğini geri plana atacağı anlamına gelmiyor. Shawn Layden, bu konuda Business Insider sitesine önemli açıklamalarda bulundu.

Couch Co-Op (aynı ekranda, birden fazla oyuncunun aynı anda oynayabildiği oyunlar) kategorisine işaret eden Shawn Layden, geçmişte bu kategoriye giren birkaç yarış oyununun satışa sunulduğunu ve FIFA, PES ve NBA serileri gibi spor oyunlarının sunulmaya da devam edildiğini söyledi. Ne var ki, günümüzde Couch Co-Op desteği olan oyunlarda pek fazla çeşitlilik göremiyoruz. Hatta hiç göremiyoruz desek daha doğru olur ama önümüzdeki nesilde bir şeyler değişecekmiş gibi görünüyor. Shawn Layden bizlere bu konuda bir müjde verdi. Aile bireylerinin daha fazla bir araya gelebilmeleri için Couch Co-Op desteği olan oyunların çeşitliliğinde artış görebileceğiz. Ancak bu tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi PlayStation Move kontrol kolunun yanında verilen Star the Party! türevi oyunlarla değil de Grand Theft Auto Online, Call of Duty ve Fortnite türevi oyunlarla yapılacakmış. Bunun yanı sıra yine gelecek nesilde Sony, PlayStation 5 ile çoklu-oyunculu oyunlara bu nesildekinden daha fazla odaklanacakmış.