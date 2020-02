Sony, Corona Virüsü Endişesiyle PAX East 2020'ye Katılmaktan Vazgeçti

Gündemden düşmeyen Corona virüsü, oyun dünyasının başını iyiden iyiye ağrıtacakmış gibi görünüyor. Sony Interactive Entertainment, virüs hadisesinden dolayı duyduğu endişe nedeniyle PAX East 2020 festivaline katılmama kararı aldığını duyurdu.

PAX East 2020, Boston Kongre ve Sergi Merkezi'nde 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Üç yüzden fazla yayıncının ve geliştiricinin katılımda bulunacağı festivalde birçok AAA ve bağımsız oyun oyuncular ile buluşacak. Bu oyunlardan bir kısmı da oynanabilir olacak.

Daha düne kadar bu katılımcıların arasında Sony Interactive Entertainment da bulunuyordu. Hatta yaptıkları duyuru ile The Last of Us Part II başta olmak üzere Dreams, Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal, Iron Man VR ve daha birçok oyunun oynanabilir olacağının müjdesini vermişlerdi. Ne var ki bu heyecan fazla uzun ömürlü olmadı.

US PlayStation Blog üzerinden yeni bir duyuru yapan Japon teknoloji devi, "Bugün, Sony Interactive Entertainment, novel coronavirus olarak da bulunan COVID-19 ile ilgili artan endişe sebebiyle bu yıl Boston'daki PAX East'e katılımını iptal etme kararı aldı. Durum günlük olarak değiştiği için bunun en güvenli seçenek olduğunu düşündük. Bu etkinliğe katılımımızı iptal ediğimiz için hayal kırıklığına uğradık ama küresel iş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük endişemiz." açıklamasında bulundu.

Sony tarafından yapılan bu açıklamaya Twitter üzerinden alıntı yapan Naughty Dog ise "PAX East'i kaçıracağımız için çok üzgünüz! Sizinle buluşmak ve demoya reaksiyonunuzu görmek için gerçekten sabırsızlanıyorduk. Bunun 29 Mayıs'a kadar olan bekleyişi bir parça zorlaştıracağını biliyor olsak da anlayışınız için müteşekkiriz. Endişelenmeyin, çıkışa yakın bir zamanda paylaşacağımız daha fazla şey olacak." yorumunda bulundu.

We’re so sad to have to miss PAX East! We were really looking forward to meeting you and seeing your reactions to the demo. Although we know this makes the wait until May 29 a bit harder, we appreciate your understanding. Don’t worry, we’ll have more to share closer to launch. https://t.co/tIJ0Z7Ztcs