Sony, Corona Yüzünden Yeni Telefonlarını YouTube Üzerinden Tanıtacak

Önemli akıllı telefon üreticilerinden Sony, Çin'de başlayan koronavirüs salgını sonrasında Mobil Dünya Kongresi 2020'ye katılmayacağını açıkladı. Salgın sonrası ziyaretçileri ve çalışanlarını riske atmak istemediğini dile getiren Sony, yeni modellerini YouTube üzerinde yayınlayacağı etkinlik ile tanıtacağını açıkladı.

Mobile World Congress ya da Türkçe ismiyle Mobil Dünya Kongresi, yeni telefonların tanıtıldığı en önemli fuar olarak biliniyordu. Kongre virüs salgını sonrasında tartışılmaya başlanmıştı. Corona Virüsü kongrenin gidişatını kötü etkileyecek denilmişti.

Kongre üzerinde yaşanan şüphelerin artması üzerine katılmaktan ilk vazgeçen şirket Sony oldu. Japonya merkezli teknoloji devi, yaptığı resmi açıklamayla kongreye katılmaktan vazgeçtiğini dile getirdi. Sony'nin resmi açıklaması şöyle oldu: "Sony, 30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir acil durum ilan edilen yeni koronavirüs salgını sonrasında gelişen durumu yakından takip ediyor. Müşterilerimizin, ortaklarımızın, medyamızın ve çalışanlarımızın güvenliği ve refahına büyük önem verdiğimiz için, İspanya'nın Barselona kentindeki MWC 2020 fuarına katılmaktan ve katılmaktan vazgeçmek için zor bir karar aldık." Sony aldığı bu karardan sonra yeni telefonlarını Xperia YouTube kanalı üzerinden göstereceğini dile getirdi.

GSM Birliği yaptığı açıklama ile kongrenin salgına karşı çeşitli önlemler alacağını duyurmuştu. Birlik tarafından alınan önlemler şöyle sıralanmıştı: " İlk salgının başladığı Çin Hubei eyaletinden hiçbir kimsenin etkinliğe erişimine izin verilmeyeceği söylendi. Bunun da ötesinde, Çin'in diğer bölgelerini ziyaret eden veya bu bölgeden seyahat eden herkesin etkinlik başlama tarihinden 14 gün önce ülke dışına çıktıklarını kanıtlaması gerekecektir."

Bunların yanı sıra ateş ölçecek sistemleri fuar kapılarına yerleştirecek olan yetkililer, ayrıca katılımcılardan virüs bulaşan kimseyle temasa geçmediklerine dair belge imzalamalarını isteyeceklerini bildirdiler.