Sony, COVID-19 ile Mücadele için 100 Milyon Dolarlık Bütçe Ayırdı

COVID-19 ile mücadeleye bir destek de Japon teknoloji devinden geldi. Sony, 100 milyon dolar değerinde bütçe ayırdığını duyurdu.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, küresel çaptaki enfeksiyon sayısı yakın zamanda bir milyona ulaşacak ve bu da takdir edersiniz ki birçok ülkede tıbbi çalışanlar için koruma ekipmanlarının tedariği açısından endişelerin artmasına neden oluyor.

Sony de destek kuvvet olarak devreye giren şirketlerin arasına katıldı. Japon teknoloji devi, ayırdığı 100 milyon dolarlık bütçe ile vereceği desteği üç alana ayırmış durumda. Bu yardımlardan bir tanesi dış tıbbi ve ilk mukabele çabaları, bir tanesi evden çalışmak durumunda olan çocuklar ve eğitimciler ve bir tanesi de müzik, resim, oyun ve animasyon gibi eğlence sektöründeki yaratıcı topluluk için olacak.

Fonlamanın 10 milyon dolar kadarı ilk olarak tıbbi çalışanlara ve virüsle mücadele eden diğerlerine yardım için Birleşmiş Milletler Vakfı, İsviçre Hayırseverlik Vakfı, Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu) ve Birleşmiş Milletler Sığınmacılar için Yüksek Komisyonu için gönderilecek. Sony ayrıca dünya genelindeki yüz on bin çalışanı ile fonlamaya katkıda bulunacağını da belirtti.

Üst Yönetici Kenichiro Yoshida, "Sony, COVID-19 krizinin sonucu olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ve etkilenenlere desteğini sunuyor." yorumunda bulundu ve devam etti: "Toplum olarak şu anda dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz önceden görülemeyen zorlukların üstesinden gelebilmek için COVID-19 ile mücadele eden bireyleri, geleceğimiz olan çocukları ve yaratıcı topluluk içinde etkilenenleri desteklemek için küresel bir şirket olarak elimizden geleni yapacağız."