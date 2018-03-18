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  4. Sony'den 4K Ekranlı XZ2 Pro Geliyor

Sony'den 4K Ekranlı XZ2 Pro Geliyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil
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MWC 2018 etkinliğinde iki ayrı akıllı telefon tanıtan Sony, bu yıl içerisinde yeni bir model daha geleceğini ifade etmişti. Sony'nin fuar sırasında tanıtmadığı telefonun Xperia XZ2 Pro olacağı iddia edildi. 

Bu sabah gelen bazı sızıntılara göre yeni modelin adının Xperia XZ2 Pro olacağı söylendi. Daha önceden tanıtılan Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact ile bu seriyi tamamlayı planlayan Sony'nin böylece her segmente ürün sunmayı başaracağı da belirtildi. FCC'de ortaya çıkan telefonun H8176 kod adına sahip olduğu vurgulanırken, üst seviyede yarışacak olan XZ2 Pro'nun 18:9 formatında 4K OLED ekran ile geleceği söylenenler arasında yerini aldı. Ayrıca ekranda HDR modunu barındıracak cihaz, telefon üzerinden video izlemeyi veya oyun oynamayı seven kullanıcılarını sevindirecek gibi gözüküyor.

Bunun dışında Snapdragon'un en güçlü modeli olan 845 yonga setiyle piyasaya çıkacağı ön görülen XZ2 Pro, 4 GB / 6 GB RAM'den beslenecek. Yeni tip Xperia tasarımı ile sunulması planlanan telefonun arkada çift kamera kuruluma sahip olacağı dile getiriliyor. Ayrıca kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak cihazda parmak izi ve su-toz dayanıklılığı olması bekleniyor.

Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı henüz belirsizliğini korurken aynı zamanda Sony bu cihaz ile tekrardan istediği satış rakamına ulaşmak istiyor.

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